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Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:32 - 18 Σεπ 2026

Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Reporter.gr Newsroom
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Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει η Κυβέρνηση, τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον Κάθετο Διάδρομο και την ελληνική πολιτική επικαιρότητα αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του ACTION 24. 

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι, όπως εξήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, την επόμενη εβδομάδα μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατ. συμπολίτες μας: «Ο Πρωθυπουργός ανέφερε όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης δύο παρεμβάσεις χθες. Η πρώτη είναι ότι όταν τελείωσε η σεζόν η τιμή ήταν στο 1,75. Σήμερα οι τιμές ξεκινούν από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση για κάθε νοικοκυριό. Οπότε, με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75. Ο Πρωθυπουργός έκανε και μια δεύτερη παρέμβαση. Θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι οριζόντιο και αφορά περίπου 1.170.000 συμπολίτες μας, και το οποίο δεν δίνεται μόνο στους 600.000 περίπου που πέρυσι επέλεξαν πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι δικαιούχοι μπορεί να επιλέγουν ζέστη από φυσικό αέριο – πέρυσι περίπου 175.000, σχεδόν 320.000 από ηλεκτρισμό, γύρω στους 75.000 από καυσόξυλα. Για όλους οριζόντια θα υπάρξει σημαντική αύξηση.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dliamnfwif6x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Υπουργός υπογράμμισε: «Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν, γιατί το θέμα της ζέστης για κάθε σπίτι είναι πρώτη προτεραιότητα. Τις γεωπολιτικές εξελίξεις κανείς δεν μπορεί να τις αλλάξει. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα στοχευμένα μέτρα στήριξης, για να μπορεί κάθε νοικοκυριό και κάθε οικογένεια να ανταπεξέλθει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει -και το κάναμε από την πρώτη στιγμή που έγινε η κρίση τον Μάρτιο- ότι με στοχευμένα μέτρα προσπαθούμε να στηρίξουμε την κοινωνία» επεσήμανε.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταπόκριση, εξήγησε ότι «Ένα είναι σημαντικό, ότι τώρα βλέπουν όλοι ότι η κρίση που κάποιοι την προέβλεπαν λίγων εβδομάδων έχει κρατήσει πολύ παραπάνω και κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα πόσο θα κρατήσει. Έχει αποτελέσει μια νέα κανονικότητα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, που για να σκεφτούν να δώσουν μέτρα στήριξης πρέπει να πάρουν άδεια, εμείς έχουμε το δημοσιονομικό χώρο να μπορούμε να το κάνουμε αυτό λελογισμένα».

Ερωτηθείς για τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη αναφορικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ο κ. Παπασταύρου είπε ότι για τέτοια θέματα απαιτείται συνήθως «απόφαση σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής αρχηγών κρατών» και συμπλήρωσε: «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι δύσκολο, γιατί η Ευρώπη δεν αφήνει πολλά περιθώρια όσον αφορά τη δημοσιονομική οροφή. Και το κάνει ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή η Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει πολύ αυστηρούς όρους όσον αφορά το τι μπορείς να δαπανήσεις.»

Μιλώντας για τον Κάθετο Διάδρομο τόνισε: «Όταν βάλαμε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο πέρσι, πολλοί θεωρούσαν ότι είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο δεν θα λειτουργήσει. Και ήδη, έναν χρόνο μετά, έχει πάρει σάρκα και οστά. Θυμίζω ότι πριν λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία εντάχθηκαν στον Κάθετο Διάδρομο και να σας πω ότι ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες ο διασυνδετήριος αγωγός 125 χλμ. -μεγάλο μέρους του οποίου υλοποιεί ο ΔΕΣΦΑ- που θα συνδέσει την Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία και θα αρχίσει να λειτουργεί ήδη από το 2027».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dliard1bv9ll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τέλος κληθείς να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο ΥΠΕΝ υπογράμμισε: «Όσο έχεις ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων, όσο λύνεις προβλήματα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πολίτη καθημερινά, όσο κάνεις αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις, τόσο ξανακερδίζεις την εμπιστοσύνη όσων είχαν αυτή τη στιγμή μια απόσταση.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dliayezy5aah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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