Πόθεν έσχες: Τα εισοδήματα και τα ακίνητα του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών

Κυριάκος Μητσοτάκης (ΝΔ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 70.456
ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 508.859 ΕΥΡΩ & 20.479 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 110.668 ΕΥΡΩ
ΑΚΙΝΗΤΑ 26 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΚΡΗΤΗ –ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΑ 2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΚΗΡΥΞ ΑΕ
ΔΑΝΕΙΑ 160.560 ΕΥΡΩ
Για το ίδιο έτος τα εισοδήματα της κυρίας Γκραμπόφσκι ανήλθαν σε 315.207 ευρώ και οι τραπεζικές καταθέσεις ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.
Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2023
Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 128.610
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.076.358
ΑΚΙΝΗΤΑ 16 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ 1 ΙΧ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 2 ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και «ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ»
Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 72.505 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 57.838 ΕΥΡΩ
ΑΚΙΝΗΤΑ 8 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΛΕΙΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΑ 1 ΙΧ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»
ΔΑΝΕΙΑ 52.401 ΕΥΡΩ
Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 66.158
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 10.684
ΑΚΙΝΗΤΑ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Κυριάκος Βελόπουλος (Ελληνική Λύση)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 60.640 ΕΥΡΩ
ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 15.016 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 268.849
ΑΚΙΝΗΤΑ 4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΠΕΛΛΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 72.897
ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 85.959
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 136.481 ΕΥΡΩ
ΑΚΙΝΗΤΑ 2
ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -
ΔΑΝΕΙΑ 792 ΕΥΡΩ
Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 102.553,39 ευρώ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.355,98 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ 8
ΟΧΗΜΑΤΑ 1
Όλα τα πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών και βουλευτών ΕΔΩ