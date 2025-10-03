Βουλή: Εγκρίθηκε η αγορά της τέταρτης Belharra – Υπερψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά την επικύρωση των σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, τα οποία περιλαμβάνουν την τροποποίηση των συμβάσεων 016B/21 και 017Β/21 για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN.

Το σχέδιο προβλέπει την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Belharra, προδιαγραφών Standard 2++, καθώς και την αναβάθμιση των τριών ήδη παραγγελθέντων φρεγατών από το επίπεδο Standard 2 στο αναβαθμισμένο επίπεδο Standard 2++.

Υπέρ των τροποποιημένων συμβάσεων τάχθηκαν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Αντιθέτως, καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ειδικά για το άρθρο 1, το οποίο περιλαμβάνει το κείμενο της κύριας συμφωνίας, η υπερψήφιση έγινε μετά από ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν από κοινού η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Το άρθρο εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων υπέρ, έναντι 45 κατά και 4 δηλώσεων «παρών», σε σύνολο 292 βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία.