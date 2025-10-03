Βουλή: Εγκρίθηκε η αγορά της τέταρτης Belharra – Υπερψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Το σχέδιο προβλέπει την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Belharra, προδιαγραφών Standard 2++, καθώς και την αναβάθμιση των τριών ήδη παραγγελθέντων φρεγατών από το επίπεδο Standard 2 στο αναβαθμισμένο επίπεδο Standard 2++.
Υπέρ των τροποποιημένων συμβάσεων τάχθηκαν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Αντιθέτως, καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.
Ειδικά για το άρθρο 1, το οποίο περιλαμβάνει το κείμενο της κύριας συμφωνίας, η υπερψήφιση έγινε μετά από ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν από κοινού η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Το άρθρο εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων υπέρ, έναντι 45 κατά και 4 δηλώσεων «παρών», σε σύνολο 292 βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία.