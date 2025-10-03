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ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα για τη συμπεριφορά Ισραηλινού υπουργού - Να επιστρέψουν άμεσα οι ακτιβιστές
Πολιτική
19:55 - 03 Οκτ 2025

ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα για τη συμπεριφορά Ισραηλινού υπουργού - Να επιστρέψουν άμεσα οι ακτιβιστές

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27  Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός υπουργός δείχνει τους ακτιβιστές με το δάχτυλό του, και τους αποκαλεί «τρομοκράτες», φωνάζοντάς τους ότι «θα τιμωρηθούν».

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες.... Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων της Χαμάς. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει.

Με το διάβημα της Ελλάδας καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 20:45
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