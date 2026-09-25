Πρωθυπουργός Λιβάνου στον ΟΗΕ: Υπαρξιακή πρόκληση η ανάκτηση εδαφών από την ισραηλινή κατοχή

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η αποκατάσταση του ελέγχου της χώρας του επί των εδαφών που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή αποτελεί μία από τις υπαρξιακές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το Ισραήλ κατέλαβε περιοχές στον νότιο Λίβανο, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον του τον Μάρτιο, σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν, το οποίο αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της οργάνωσης.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Σαλάμ επισήμανε την ανάγκη να «αποτραπεί το κενό» που θα δημιουργούσε η αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL), η οποία έχει αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο, εφόσον δεν έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Η UNIFIL έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησής της από την περιοχή στα τέλη του έτους.

«Τρεις υπαρξιακές προκλήσεις»

Ο Σαλάμ παρουσίασε τρεις «υπαρξιακές προκλήσεις» που, όπως ανέφερε, καλείται να διαχειριστεί ως πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Πρώτη είναι η «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του λαού», μετά την οικονομική κατάρρευση που υπέστη η χώρα, αλλά και την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ως δεύτερη πρόκληση ανέφερε την «ανάκτηση του ελέγχου επί των εθνικών ελέγχου», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι «δεν υπάρχουν όπλα εκτός των ενόπλων δυνάμεων» και ότι οι αποφάσεις που αφορούν τον πόλεμο δεν λαμβάνονται από μη κρατικούς παράγοντες.

Η τρίτη πρόκληση, όπως την περιέγραψε, αφορά την «ανάκτηση του συνόλου της επικράτειας της από την ισραηλινή κατοχή και η εδραίωση της κυριαρχίας της στο εθνικό της έδαφος». Ως βασικό πλαίσιο για τις σχέσεις με το Ισραήλ αναφέρθηκε στο Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ το 2006, προβλέποντας παράλληλα τον αφοπλισμό της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.

Από την πλευρά τους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τόσο τον Λίβανο όσο και την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, UNIFIL, ότι δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του ψηφίσματος.

Με βάση συμφωνία-πλαίσιο που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τον Ιούνιο, ο λιβανικός στρατός αναμένεται να αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο του νότιου τμήματος της χώρας, παράλληλα με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας προχωρά με αργούς ρυθμούς. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει την παρουσία του στην περιοχή για όσο διάστημα θεωρεί ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να συνιστά απειλή.