ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυβερνητικές πηγές: Οι 25 μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2025
Πολιτική
10:40 - 05 Οκτ 2025

Κυβερνητικές πηγές: Οι 25 μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2025

Reporter.gr Newsroom
Μεταρρυθμιστικό... γκάζι πατάει η κυβέρνηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους, με ρυθμό τέσσερις μεταρρυθμίσεις το μήνα (ή μία την εβδομάδα!). Δεν είναι μόνο ότι θέλει να είναι συνεπής με όσα αποφασίσθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο του περασμένου Ιουλίου, όπου και ελήφθη η απόφαση για 25 μεταρρυθμίσεις ως το τέλος του έτους. Είναι και το ότι - όπως θα φανεί και από τη λίστα πιο κάτω - οι μεταρρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Ειδικότερα - σύμφωνα με όσα σημείωναν κυβερνητικές πηγές - «η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι είναι πια στον έβδομο χρόνο συνεχίζει την παραγωγή έργου και την προώθηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά προβλήματα».

Ειδικότερα - σύμφωνα με όσα σημείωναν κυβερνητικές πηγές - «η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι είναι πια στον έβδομο χρόνο συνεχίζει την παραγωγή έργου και την προώθηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά προβλήματα».

'Αλλωστε, «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στη λεγόμενη θετική ατζέντα και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι πρωθυπουργός που είναι επικεντρωμένος να φέρνει αποτελέσματα και να υλοποιεί όσα έχει υποσχεθεί. Αυτό, άλλωστε, είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημά του απέναντι σε όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς», υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές.

Το βάρος του συντονισμού για την υλοποίηση αυτών των 25 μεταρρυθμίσεων σηκώνουν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος. «Είναι γνωστό ότι και οι δύο είναι προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις και πιστεύουν πολύ στην ανάγκη η κυβέρνηση να επιμένει στην θετική ατζέντα ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία», ανέφεραν ακόμη οι εν λόγω κυβερνητικές πηγές.

Στην ουσία των μεταρρυθμίσεων, τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο τα τρία πρώτα θέματα αφορούσαν 3 από τις 25 μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Η πρώτη αφορούσε την εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η δεύτερη ήταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του στρατεύματος και τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων, μια «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση».

Η τρίτη μεταρρύθμιση ήταν το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση των προϋποθέσεων για νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα, ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη συνέχεια προηγούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αυστηροποίηση των κανόνων ως προς την παράνομη μετανάστευση.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο και μετά οι σημαντικότερες από τις 25 μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν είναι:

- Η στρατηγική για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, σε συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ στις 3 Σεπτεμβρίου.

- Επί θύραις είναι η έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων

- Ψηφίσθηκε η εφαρμογή του νέου πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων με ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες και αυστηρότερες κυρώσεις.

- Έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της βίας στα δημόσια πανεπιστήμια.

- Έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν ήδη αρκετές κινητές μονάδες υγείας με διαγνωστικές εξετάσεις σε όλες τις μικρές κοινότητες της χώρας.

- Παρουσιάσθηκε το νομοσχέδιο για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται πάνω από 50 ΚΥΑ για απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων με βάση τις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως:

- Η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

- Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

- Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου χορήγησης της ΚΑΠ (μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδοτήσεων).

- Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΛΑΣ.

Ενώ για τις υπόλοιπες προετοιμάζονται και καταρτίζονται τα σχετικά νομοσχέδια που θα προωθηθούν στη Βουλή μέχρι το τέλος του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα παρουσιασθεί και η μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φιντάν: Δεν δεχόμαστε περικύκλωση της Τουρκίας στη Μεσόγειο – Απειλές για χρήση στρατιωτικών μέσων
Πολιτική

Φιντάν: Δεν δεχόμαστε περικύκλωση της Τουρκίας στη Μεσόγειο – Απειλές για χρήση στρατιωτικών μέσων

Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου με βαριές κατηγορίες – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι
Πολιτική

Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου με βαριές κατηγορίες – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως
Πολιτική

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

ΣΕΒ: Το ακροατήριο περίμενε περισσότερα από τον Μητσοτάκη - Στο... δρόμο τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΒ: Το ακροατήριο περίμενε περισσότερα από τον Μητσοτάκη - Στο... δρόμο τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ