Φιντάν: Δεν δεχόμαστε περικύκλωση της Τουρκίας στη Μεσόγειο – Απειλές για χρήση στρατιωτικών μέσων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν συμμαχίες που επιδιώκουν να περικυκλώσουν την Τουρκία. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα γνωρίζει αυτές τις κινήσεις και επιχειρεί να τις αντιμετωπίσει με διπλωματικά μέσα. Αν, ωστόσο, η διπλωματία δεν επαρκεί, τότε —όπως είπε— το ζήτημα περνά στην αρμοδιότητα του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μιλώντας στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT, ο Φιντάν δήλωσε:

«Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε μέσω της διπλωματίας. Μεταξύ αυτών είναι το Παλαιστινιακό, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση συγκρούσεων, η ανεύρεση νέων αγορών και πηγών ενέργειας και πολλά ακόμη. Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι οι εμφανείς και αθέατες προσπάθειες περικύκλωσης της Τουρκίας. Οι εμφανείς είναι εκείνες που αποτυπώνονται σε συμμαχίες εις βάρος μας. Βλέπουμε τις προσπάθειες δημιουργίας τέτοιων συμμαχιών στη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο και λαμβάνουμε τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα. Αν όμως δεν είναι δυνατή η διπλωματική διαχείριση ενός θέματος, τότε αυτό περνά στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας. Γι’ αυτό πρέπει να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις με όλα τα διπλωματικά μέσα που διαθέτουμε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις σχέσεις μεταξύ του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η προσωπική τους επικοινωνία έπαιξε ρόλο στην εκεχειρία με τη Χαμάς στο Παλαιστινιακό.

«Χθες, όπως γνωρίζετε, ο κ. Τραμπ ζήτησε να μιλήσει με τον πρόεδρό μας και τον κάλεσε. Επικαλέστηκε τη φιλία τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο πρόεδρός μας έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά, αλλά τον παρακάλεσε να δείξει εκ νέου το ενδιαφέρον του για το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι έξι με επτά ώρες μετά τη συνομιλία αυτή, η Χαμάς αποδέχθηκε το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Τραμπ. «Αν οι δύο ηγέτες διαπιστώνουν ότι η συνεργασία τους είναι παραγωγική, όχι μόνο για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και για την προώθηση των κοινών συμφερόντων και τη σταθερότητα της περιοχής, τότε πρόκειται για μια ιδιαίτερα επωφελή σχέση. Πιστεύω πως αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα στο μέλλον», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός.