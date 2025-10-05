ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φιντάν: Δεν δεχόμαστε περικύκλωση της Τουρκίας στη Μεσόγειο – Απειλές για χρήση στρατιωτικών μέσων
Πολιτική
10:30 - 05 Οκτ 2025

Φιντάν: Δεν δεχόμαστε περικύκλωση της Τουρκίας στη Μεσόγειο – Απειλές για χρήση στρατιωτικών μέσων

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν συμμαχίες που επιδιώκουν να περικυκλώσουν την Τουρκία. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα γνωρίζει αυτές τις κινήσεις και επιχειρεί να τις αντιμετωπίσει με διπλωματικά μέσα. Αν, ωστόσο, η διπλωματία δεν επαρκεί, τότε —όπως είπε— το ζήτημα περνά στην αρμοδιότητα του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μιλώντας στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT, ο Φιντάν δήλωσε:

«Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε μέσω της διπλωματίας. Μεταξύ αυτών είναι το Παλαιστινιακό, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση συγκρούσεων, η ανεύρεση νέων αγορών και πηγών ενέργειας και πολλά ακόμη. Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι οι εμφανείς και αθέατες προσπάθειες περικύκλωσης της Τουρκίας. Οι εμφανείς είναι εκείνες που αποτυπώνονται σε συμμαχίες εις βάρος μας. Βλέπουμε τις προσπάθειες δημιουργίας τέτοιων συμμαχιών στη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο και λαμβάνουμε τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα. Αν όμως δεν είναι δυνατή η διπλωματική διαχείριση ενός θέματος, τότε αυτό περνά στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας. Γι’ αυτό πρέπει να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις με όλα τα διπλωματικά μέσα που διαθέτουμε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις σχέσεις μεταξύ του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η προσωπική τους επικοινωνία έπαιξε ρόλο στην εκεχειρία με τη Χαμάς στο Παλαιστινιακό.
«Χθες, όπως γνωρίζετε, ο κ. Τραμπ ζήτησε να μιλήσει με τον πρόεδρό μας και τον κάλεσε. Επικαλέστηκε τη φιλία τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο πρόεδρός μας έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά, αλλά τον παρακάλεσε να δείξει εκ νέου το ενδιαφέρον του για το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι έξι με επτά ώρες μετά τη συνομιλία αυτή, η Χαμάς αποδέχθηκε το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Τραμπ. «Αν οι δύο ηγέτες διαπιστώνουν ότι η συνεργασία τους είναι παραγωγική, όχι μόνο για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και για την προώθηση των κοινών συμφερόντων και τη σταθερότητα της περιοχής, τότε πρόκειται για μια ιδιαίτερα επωφελή σχέση. Πιστεύω πως αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα στο μέλλον», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου με βαριές κατηγορίες – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι
Πολιτική

Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου με βαριές κατηγορίες – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Σε φάση αναμονής ο ΣΥΡΙΖΑ – Στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα του Τσίπρα
Πολιτική

Σε φάση αναμονής ο ΣΥΡΙΖΑ – Στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα του Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεραπετρίτης: Η εξωτερική μας πολιτική είναι συγκεκριμένη — η Ελλάδα να μεγαλώνει
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η εξωτερική μας πολιτική είναι συγκεκριμένη — η Ελλάδα να μεγαλώνει

Η «σκιά» του Τραμπ στην Αθήνα: Τι σημαίνει η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Πολιτική

Η «σκιά» του Τραμπ στην Αθήνα: Τι σημαίνει η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Κοντογεώργης: Απαρέγκλιτο μέτωπο της κυβέρνησης κατά της ανομίας και της διαφθοράς
Πολιτική

Κοντογεώργης: Απαρέγκλιτο μέτωπο της κυβέρνησης κατά της ανομίας και της διαφθοράς

Οι Αρκιοί, το pointer και το αεροπλανοφόρο - φάντασμα: Το νέο τουρκικό παραλήρημα
Ανεμοδείκτης

Οι Αρκιοί, το pointer και το αεροπλανοφόρο - φάντασμα: Το νέο τουρκικό παραλήρημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ