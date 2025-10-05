ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου με βαριές κατηγορίες – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι
Πολιτική
10:17 - 05 Οκτ 2025

Κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου με βαριές κατηγορίες – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Reporter.gr Newsroom
Αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκεται για 21η ημέρα στο Σύνταγμα, κάνοντας απεργία πείνας.

Με την κατάσταση της υγείας του πλέον εμφανώς επιβαρυμένη, παρακολουθείται από ειδικούς, την στιγμή που πλήθος κόσμου σπεύδει στο σημείο προκειμένου να δηλώσει τη συμπαράστασή του στον πατέρα.

Σημειώνεται πως σήμερα υπάρχουν δύο καλέσματα συμπαράστασης, ένα στις 17.30 και ένα στις 20.30.

«Μετωπική» Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι — του πατέρα που πραγματοποιεί για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Η ένταση ξεκίνησε από ανάρτηση του υπουργού στο Χ (Twitter), στην οποία κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο για πολιτικά οφέλη», χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «σοβαρό πρόβλημα για τη Δημοκρατία» και «αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου».

Σε νέα ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε, αναφέροντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «παραβιάζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», ενώ έθεσε το ερώτημα γιατί το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις δεν είχε υποβληθεί όσο η υπόθεση ήταν ακόμη ανοιχτή στη Δικαιοσύνη. «Ή δεν τον εκπροσωπούσε σωστά τόσα χρόνια ή κάτι άλλο συμβαίνει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με έντονο ύφος, συγκαλώντας έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Σύνταγμα, όπου ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας. Στην τοποθέτησή της, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «ποδοπατά τον αγώνα ενός πατέρα που ζητά να μάθει πώς πέθανε το παιδί του» και έκανε λόγο για πολιτική χυδαιότητα. Ζήτησε άμεσα κυβερνητική εντολή για την εκταφή, δηλώνοντας πως «η κοινωνία δεν αντέχει άλλο σκοτάδι» και απαιτεί διαφάνεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση, με το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να βαθαίνει, ενώ δεν λείπουν και φωνές στήριξης προς τον Πάνο Ρούτσι ακόμη και από πρόσωπα εντός του κυβερνητικού χώρου.

Πάντως, όσο η δημόσια σύγκρουση μεταξύ των δύο πολιτικών προσώπων εντείνεται, η προσοχή φαίνεται να απομακρύνεται από τον ίδιο τον απεργό πείνας, ο οποίος επιμένει πως δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν λάβει σαφή απάντηση για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του.

