Ανδρουλάκης: Λάθος η «ανταλλαγή» του casus belli με το πρόγραμμα SAFE

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στην εκπομπή Press Talk στο ΕΡΤnews, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και την εικόνα δημόσιας αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Βγαίνει ο Ερντογάν στον ΟΗΕ και λέει: “αν δεν πάρετε άδεια από εμένα, καλώδιο δεν πέφτει”. Και ενώ ισχυρίζεται αυτά ο Ερντογάν για μια ευρωπαϊκή επένδυση, δεν πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσουμε το θέμα: “κύριοι, τι θα κάνετε για να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή επένδυση, την οποία υπονομεύει η Τουρκία;”» ανέφερε στηλιτεύοντας τους δημόσιους διαγκωνισμούς με την Κύπρο.

Επανέλαβε την αντίρρηση του στη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας: «Ακόμη και αν συνεδριάσει αύριο το πρωί η Τουρκική Εθνοσυνέλευση και άρει το casus belli, η Τουρκία παίρνει μόνιμα οφέλη εντασσόμενη στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Εμείς παίρνουμε κάτι, που μπορεί μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια με την ίδια ευκολία να το επαναφέρει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση».

Ενώ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέκρινε την κυβέρνηση για την ταύτιση της με τον Μπ. Νετανιάχου: «Ήμασταν πάντα μια χώρα στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε γίνει απολογητής του σφαγέα της Γάζας. Για ποιο λόγο; Καταγγείλαμε πρώτοι την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ θα αμυνθεί. Αλλά από αυτό το σημείο, μέχρι να έχουμε 60.000 νεκρούς, -παιδιά που χάνονται καθημερινά-, ένα κράτος που δεν επιτρέπει την ανθρωπιστική βοήθεια και η χώρα μας να είναι με την πλευρά του Νετανιάχου; Όχι. Να έχουμε στρατηγική συμμαχία, αλλά όχι να απολογούμαστε και να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο για θέματα που είναι αξιακά και βλάπτουν τη χώρα μας μακροπρόθεσμα».

Αναφορικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αναγνωρίζει την πρωτοφανή μεθόδευση που έλαβε χώρα το καλοκαίρι στη Βουλή για να ξεπλυθούν οι ευθύνες των κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη.

«Mε την πρώτη ευκαιρία, και περιμένοντας και τις άλλες δικογραφίας, θα επανέλθουμε» υπογράμμισε υποσημειώνοντας την πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνει έτοιμη να αναθεωρηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών «αλλά μέχρι να τροποποιηθεί, τον έχει χρησιμοποιήσει σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους κ.κ. Καραμανλή, Βορίδη, Αυγενάκη, για να μην επιτρέψει στη δικαιοσύνη να τους ερευνήσει».

«Εδώ υπάρχει και το εξής ευτράπελο αναφορικά με τη σύμβαση 717: Όλοι οι υφιστάμενοι στη διοικητική πυραμίδα να οδηγούνται στη δικαιοσύνη βάσει των αδικημάτων του κ. Καραμανλή αλλά όχι ο υπουργός τους. Συμβαίνουν αυτά σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπου ο Πρωθυπουργός εμποδίζει σε τόσες υποθέσεις να ερευνηθούν οι υπουργοί του; Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου έχει δικαιωθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Πρωθυπουργός απαγορεύει να εφαρμοστεί η απόφαση. Εγγυώμαι στον ελληνικό λαό ότι τα τραύματα στους θεσμούς, που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια -τόσο με την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και με αυτή-, θα κλείσουν οριστικά με θεσμικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός; Αλλαγή του άρθρου 86. Δεν θα μπορεί κανείς να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86. Θα τροποποιηθεί στο πλαίσιο που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα μπορεί η πλειοψηφία να εμποδίσει την έρευνα της δικαιοσύνης».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στη νέα υπόθεση διαφθοράς με τα λεγόμενα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”: «Τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης” είναι ένα νέο τεράστιο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει όριο στις απευθείας αναθέσεις. Μολονότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στο 32%, στην Ελλάδα είναι στο 55%, δηλαδή πάνω από τις μισές αναθέσεις είναι απευθείας. Αυτό ισοδυναμεί με τεράστιο κόστος για τον λαό. Και μετά σε ρωτούν που θα βρεις τα χρήματα για τον 13ο μισθό και το νέο ΕΚΑΣ. Τα “Σπιτάκια” τα παίρνουν οι δήμοι σε πενταπλάσια τιμή απ' ό,τι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, όταν έλεγε στους δήμους ότι είναι στο πρόγραμμα Τρίτσης, αλλά επειδή μπορεί να ανέβει πολύ το πλαφόν και να χάσετε άλλα έργα, τα αφαιρώ από το πλαφόν δαπανών των δήμων; Έχετε καταλάβει για τι συζητάμε; Μιλάμε για ένα παιχνίδι διαφθοράς, που δυστυχώς οδηγεί την κοινωνία σε νέα δημοσιονομική περιπέτεια».

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση διευκρίνισε ότι «θεωρώ ότι με Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να δώσουμε καμία λευκή επιταγή, επειδή έχουμε το προηγούμενο του πως χειρίστηκε κοροϊδεύοντας έντεκα εκατομμύρια Έλληνες την αναθεώρηση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με 151 αντί για 180 ψήφους. Δεσμευόταν στη Βουλή ότι θα κρατήσει το πνεύμα των συναινέσεων, δέσμευση που ποδοπάτησε πριν από μερικούς μήνες. Σε όποιο άρθρο υπάρχει ο κίνδυνος η Νέα Δημοκρατία να χειριστεί τα πράγματα όπως τα χειρίστηκε στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή».

Επιπλέον εξήγησε: «Ή θα υπάρχει ένα διακομματικό κονσένσους, στο πως τροποποιείται το άρθρο, -άρα να υπάρχει η δέσμευση όλων των κομμάτων ότι έτσι θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή-, ή δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή διότι πολύ απλά δεν εμπιστευόμαστε τον Πρωθυπουργό, έχοντας την εμπειρία τι έκανε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Και ως προς τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου ήταν κατηγορηματικός: «Το μπόνους σε συνασπισμούς κομμάτων είναι θέμα δημοκρατίας. Διαφωνώ όμως με το να αλλάζεις τα goalpost και να λες ότι σήμερα θέλω αυτό το μπόνους, την άλλη μέρα θέλω ένα άλλο μπόνους που με βολεύει ή θέλω αυτό το όριο εισόδου στη Βουλή. Διαφωνώ γιατί είναι παρασκηνιακά παιχνίδια».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτικό διακύβευμα: «Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκα στον ελληνικό λαό στη ΔΕΘ. Το προοδευτικό μας σχέδιο μπορεί να το εμπιστευτεί η κοινωνία πέρα από τα όρια της κεντροαριστεράς για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Το μήνυμά μου είναι απλό: Με κάθε ψήφο στη δημοκρατική παράταξη, ανοίγει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Α. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα επισήμανε ότι «η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του και έχει μόνο έναν στόχο: Να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κι επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

«Πιστεύω ότι η Κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται πραγματικά ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας. Ένα πολιτικό σχέδιο που θα φέρει τη χώρα μπροστά σε εξελίξεις, θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη, θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, με σεβασμό στο Κοινοβούλιο, με σεβασμό στους θεσμούς. Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν κριθεί και κάποιοι θα κριθούν στο μέλλον» συμπλήρωσε.

Και τόνισε ως προς τον ισχυρισμό του πρώην Πρωθυπουργού περί ιδιοτέλειας των κομμάτων της κεντροαριστεράς: «Το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας. Είναι δύο χρόνια βουλευτής. Είχαμε την τραγωδία των Τεμπών. Η σύμβαση 717 πήρε πολλές παρατάσεις επί πρωθυπουργίας του. Είχαμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έγινε μια στρεβλή νομοθέτηση επί κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που είναι στη Βουλή και μάχεται για όλα αυτά, ασκεί αντιπολίτευση και έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχω κάνει προσωπικά ή εκείνος που επί δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε μια λέξη;».