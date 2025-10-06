ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Βολές Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα: Σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του
Πολιτική
23:15 - 06 Οκτ 2025

Βολές Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα: Σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του

Reporter.gr Newsroom
Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τη Δευτέρα (6/10), τονίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ακόμη, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στην ΕΡΤ, ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

«Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς μη αναστρέψιμη»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σχέδιο που «θα φέρει τη χώρα μπροστά στις εξελίξεις και θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη και θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και με σεβασμό στο Κοινοβούλιο».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε, ενώ σχολίασε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς που νομίζω θα είναι μη αναστρέψιμη».

«Το άρθρο 86 πρέπει να τροποποιηθεί»

Σχετικά με το άρθρο 86, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο πρωθυπουργός αποφασίζει και εμποδίζει σε τόσες υποθέσεις να ερευνηθούν οι υπουργοί του. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου έχει δικαιωθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Συμβούλιο Επικρατείας και ο πρωθυπουργός απαγορεύει η απόφαση να εφαρμοστεί».

Ο ίδιος ανέφερε ότι εγγυάται στον ελληνικό λαό «ότι τα τραύματα στους θεσμούς που ζούμε τα τελευταία χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση θα κλείσουν οριστικά με θεσμικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός; Αλλαγή του άρθρου 86, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί. Δεν θα μπορεί να κρυφτεί κανείς πίσω από το άρθρο 86».

«Πρώτον, δεν θα μπορεί η πλειοψηφία να εμποδίσει την έρευνα της δικαιοσύνης. Δεύτερον, η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε ότι «η τροποποίηση μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο υπουργός να υπογράφει χωρίς φόβο, αλλά να μην μπορεί ο υπουργός και ο πρωθυπουργός να τον καλύπτουν και να εμποδίζουν τη Δικαιοσύνη να τους διερευνήσει σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες».

«Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν υπάρχει»

Έπειτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πυρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν γίνεται να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση».

«Η ΝΔ είναι βυθισμένη στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και μάλιστα κάνει ό, τι μπορεί για να ενδυναμώσει την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας, εμποδίζοντας την ίδια τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Τόνισε ότι «θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση με άλλο προσανατολισμό. Αν είμαστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο, θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα καλέσουμε τα κόμματα τα οποία θεωρούν ότι αυτό το πρόγραμμα αξίζει να γίνει πράξη και κυβερνητικό σχέδιο, να στηρίξουν την προσπάθειά μας».

«Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει αυτά που περιέγραψα και δεσμεύτηκα στον ελληνικό λαό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (…) Η χώρα θέλει και σταθερότητα και αλλαγή. Τα θέλει και τα δυο η χώρα. Και εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε ενωμένοι το πολιτικό μας σχέδιο για να πετύχουμε και την πολιτική αλλαγή και την σταθερότητα», συμπλήρωσε.

«Έχουμε γίνει χώρα απολογητής του σφαγέα της Γάζας»

«Έχουμε μια χώρα που η ιστορία της δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης ταυτιζόμενος με τον Νετανιάχου. Μια χώρα πάντα στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια χώρα απολογητή του σφαγέα της Γάζας», δήλωσε.

«Εμείς καταγγείλαμε πρώτοι την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Καταγγέλλουμε την τρομοκρατία. Καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί. Αλλά από αυτό το σημείο να έχουμε 60.000 νεκρούς, παιδιά που χάνονται καθημερινά, ένα κράτος που δεν επιτρέπει την ανθρωπιστική βοήθεια και η χώρα μας να είναι με την πλευρά του Νετανιάχου;

Να έχουμε στρατηγική συμμαχία, αλλά όχι να απολογούμαστε για θέματα που είναι αξιακά και βλάπτουν τη χώρα μας μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία μας να επικαιροποιηθεί το ψήφισμα του 2015 είναι και συμβολική και ουσιαστική.

Στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα προτείνω μαζί και με άλλους αρχηγούς κομμάτων μια δέσμη πρωτοβουλιών κυρώσεων για εξοπλιστικά προγράμματα απέναντι στο Ισραήλ, κυρώσεων για υπουργούς του Νετανιάχου, και σε θέματα που αφορούν στον παράνομο εποικισμό και στη Δυτική Όχθη που υπονομεύει και χριστιανικό στοιχείο», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 23:30
