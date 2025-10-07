ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Pantelakis Securities: Διατήρηση σύστασης «overweight» για τη Jumbo – Αύξηση τιμής-στόχου στα €37,5
Αναλύσεις
15:30 - 07 Οκτ 2025

Pantelakis Securities: Διατήρηση σύστασης «overweight» για τη Jumbo – Αύξηση τιμής-στόχου στα €37,5

Reporter.gr Newsroom
Η Pantelakis Securities διατήρησε τη σύσταση «overweight» για τη Jumbo, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ (από 36 ευρώ), παρά τα όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 117,2 εκατ. ευρώ, περίπου 6% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η υστέρηση στα κέρδη αποδίδεται στη μείωση του μεικτού περιθωρίου κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 53,9%, έναντι εκτίμησης 55,4%, με την ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα – κυρίως προς το Ισραήλ – να ευθύνεται για περίπου 0,9 π.μ. της μείωσης.

Παράλληλα, η αγορά, σύμφωνα με την ανάλυση, υποτίμησε το διπλό όφελος στο μεικτό περιθώριο από την πτώση του δολαρίου και των ναύλων, ενώ αγνόησε τη συμβολή των εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 49% ετησίως και αντιπροσωπεύουν το 34% της αύξησης πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο.

Η Pantelakis εκτιμά ότι η δραστηριότητα franchise εμφανίζει μικτό περιθώριο περίπου 13%, έναντι 58% της κύριας δραστηριότητας, ωστόσο λόγω χαμηλότερης κεφαλαιακής δέσμευσης και υψηλής αποδοτικότητας, οι εξαγωγές αποφέρουν ισχυρό περιθώριο EBIT άνω του 20%, έναντι 32%-33% της κύριας δραστηριότητας.

Η μετοχή θεωρείται χαμηλά αποτιμημένη, με 10,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2025 και 7,1 φορές EV/EBITDA, ενώ οι αποδόσεις ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025-26 υπολογίζονται στο 6,3%-7,6% και η μερισματική απόδοση στο 8%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί πτώση του περιθωρίου EBITDA στο 19,3% από 36% το 2024, ενώ ακόμη και στην τιμή-στόχο, η μετοχή διαπραγματεύεται με 13,9x EPS και 9,5x EV/EBITDA για τη χρήση 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λιακούλη: Ανίσχυρη η κυβέρνηση απέναντι στη Hellenic Train – Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ξανά στη δικαστική βάσανο
Πολιτική

Λιακούλη: Ανίσχυρη η κυβέρνηση απέναντι στη Hellenic Train – Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ξανά στη δικαστική βάσανο

Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρν Φιλίπ καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρν Φιλίπ καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Jumbo: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στο εννιάμηνο
Αναλύσεις

Jumbo: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στο εννιάμηνο

Η J.P. Morgan «βλέπει» ανοδικές προοπτικές για την ευρωζώνη και αναβαθμίζει τη σύστασή της σε «overweight»
Χρηματιστήρια

Η J.P. Morgan «βλέπει» ανοδικές προοπτικές για την ευρωζώνη και αναβαθμίζει τη σύστασή της σε «overweight»

Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ελληνική αγορά σε «ουδέτερη ζώνη» – Τι βλέπει η HSBC μετά το άλμα του 68%
Οικονομία

Η ελληνική αγορά σε «ουδέτερη ζώνη» – Τι βλέπει η HSBC μετά το άλμα του 68%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ