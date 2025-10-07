ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Τσουκαλάς: Το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν επηρεάζει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
15:42 - 07 Οκτ 2025

Τσουκαλάς: Το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν επηρεάζει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα θέμα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιπολίτευση.

Όπως σημείωσε, «φαίνεται πως πρόκειται για μια νέα διάσπαση ενός άλλου κόμματος, άρα για ένα εσωτερικό ζήτημα».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε ότι «οι μετρήσεις δείχνουν πως δεν ασκεί καμία επιρροή στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ», επισημαίνοντας ότι «η δεξαμενή που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι οι αναποφάσιστοι, τους οποίους θέλουμε να πείσουμε για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Όπως πρόσθεσε, «η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θεωρεί πως την ευνοεί μια πολυδιάσπαση στο χώρο των αναποφάσιστων, όμως στο εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει ιδιαίτερη απεύθυνση ή δυναμική από ένα ενδεχόμενο κόμμα του κ. Τσίπρα».

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν δεν μπορεί να αφορά τις λύσεις του μέλλοντος — πρέπει να μιλήσουμε για το αύριο, χωρίς βαρίδια και ατζέντες του παρελθόντος».

