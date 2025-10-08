Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, απολογήθηκε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων όπου και αρνήθηκε ότι υπήρξε μέλος της εγκληματικής οργάνωσης αν και εκλεγμένη βουλευτής της και δήλωσε πως στήριζε απλώς τον σύζυγό της, Νίκο Μιχαλολιάκο.

Καταδικασμένη πρωτοδίκως σε κάθειρξη 6 ετών ως διευθυντικό στέλεχος, η Ελένη Ζαρούλια υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις και ζήτησε να κριθεί μόνο για τη βουλευτική της δράση.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποστήριξε πως η ίδια και ο σύζυγός της ενημερώθηκαν την επόμενη ημέρα, αρνούμενη ότι υπήρχε οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας, δημιουργήθηκε ένταση στην αίθουσα όταν ο συγκατηγορούμενος Γιάννης Λαγός παρενέβη φωνάζοντας, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να διατάξει την αποβολή του.

Η Ζαρούλια αρνήθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είχε ναζιστική ιδεολογία, λέγοντας πως «στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα». Τέλος, ανέφερε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν θα απολογηθεί λόγω επιβαρυμένης υγείας.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζονται.