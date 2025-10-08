Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Καταδικασμένη πρωτοδίκως σε κάθειρξη 6 ετών ως διευθυντικό στέλεχος, η Ελένη Ζαρούλια υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις και ζήτησε να κριθεί μόνο για τη βουλευτική της δράση.
Αναφερόμενη στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποστήριξε πως η ίδια και ο σύζυγός της ενημερώθηκαν την επόμενη ημέρα, αρνούμενη ότι υπήρχε οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας, δημιουργήθηκε ένταση στην αίθουσα όταν ο συγκατηγορούμενος Γιάννης Λαγός παρενέβη φωνάζοντας, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να διατάξει την αποβολή του.
Η Ζαρούλια αρνήθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είχε ναζιστική ιδεολογία, λέγοντας πως «στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα». Τέλος, ανέφερε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν θα απολογηθεί λόγω επιβαρυμένης υγείας.
Οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζονται.