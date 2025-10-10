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Παπασταύρου: Tις επόμενες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
Πολιτική
10:51 - 10 Οκτ 2025

Παπασταύρου: Tις επόμενες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως την ερχόμενη Δευτέρα, θα δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία οι άδειες για την κυριότητα και διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα μεταβιβαστεί από τον προηγούμενο φορέα του έργου (Euroasia) στον ΑΔΜΗΕ, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. 

Πρόκειται για μία από τις εκκρεμότητες που σχετίζεται με την πρόοδο του έργου, οι οποίες συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στη συνάντηση «συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα ώστε να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη σήμερα ότι «η σύμβαση με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Βουλή στις αρχές του 2026 ώστε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν και οι γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι έρευνες χρειάζεται ένα διάστημα τριών έως πέντε ετών ώστε να ανακαλυφθεί το σημείο όπου μπορεί να υπάρχει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όχι αποδείξεις, για κοιτάσματα τα οποία μπορούν να πάνε την χώρα μας σε άλλο επίπεδο διαφορετική ποιότητα ζωής».

Συνέχισε λέγοντας πως «τον Σεπτέμβριο του 2025 οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας επέστρεψαν στα προ κρίσης επίπεδα, του Σεπτεμβρίου του 2021. «Το Σεπτέμβριο είχαμε πολύ σημαντική μείωση των τιμών χονδρικής και τον Οκτώβριο παρά την άνοδο στις τιμές χονδρικής δεν αυξήθηκαν οι τελικές τιμές καταναλωτή. Η κυβέρνηση όταν βλέπει τις τιμές να ξεφεύγουν ήταν και είναι εκεί παρεμβαίνοντας όπως έγινε πέρσι την άνοιξη με ένα πολύ γενναίο πρόγραμμα επιδότησης για τις επιχειρήσεις».

Τέλος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα ανακοινωθεί το σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, σε πρώτη φάση για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και στη συνέχεια για την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μέτρα για την επόμενη διετία όπως και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.

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