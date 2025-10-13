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«Συμβουλή» Τασούλα στον Μητσοτάκη: Δώστε χρόνο στις αποφάσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική
14:08 - 13 Οκτ 2025

«Συμβουλή» Τασούλα στον Μητσοτάκη: Δώστε χρόνο στις αποφάσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει... χρόνο πριν προχωρήσει σε αλλαγές σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του εξέφρασε την πρόθεση να περάσει στο υπουργείο Άμυνας η προστασία του μνημείου.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δεν είπε ότι διαφωνεί με την απόφαση του κ. Μητσοτάκη, αλλά εκτίμησε πως πρέπει να υπάρξει διάλογος και χρόνος πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις:

«Ήθελα να πω πως σκεφτόμουν μετά από την αντιπαράθεση που υπήρξε, πως ο ιδεώδης τρόπος να χειριστούμε αυτό το θέμα -γιατί ανοίξατε ένα διάλογο και νομίζω αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο, αυτός το διάλογος να ωριμάσει- ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Είπε ακόμα ότι πρόκειται για κενοτάφιο και ότι λόγω επιθέσεων με μολότοφ στο παρελθόν η Προεδρία της Δημοκρατίας έχει παραγγείλει ειδικά φυλάκια από ανθεκτικό στη φωτιά ξύλο.

Και ο κ. Τασούλας κατέληξε: «Θέσατε ένα θέμα επίμαχο πάντως, απόδειξη είναι η ένταση που υπάρχει. Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο».

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