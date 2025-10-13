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Eurobank Equities: To deal ΟΠΑΠ-Allwyn αλλάζει ριζικά το επενδυτικό τοπίο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:11 - 13 Οκτ 2025

Eurobank Equities: To deal ΟΠΑΠ-Allwyn αλλάζει ριζικά το επενδυτικό τοπίο

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank Equities, στις πρώτες της εκτιμήσεις για τη συμφωνία συγχώνευσης μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn, τη χαρακτηρίζει ως μια εξέλιξη που μετασχηματίζει εκ βάθρων το επενδυτικό προφίλ του Οργανισμού. Από μια μετοχή υψηλής απόδοσης με αμυντικά χαρακτηριστικά, ο ΟΠΑΠ περνά σε ένα σχήμα με αυξημένη μόχλευση και προσανατολισμό στην ανάπτυξη.

Πιο αναλυτικά, η Allwyn και ο ΟΠΑΠ προχωρούν σε συγχώνευση μέσω ανταλλαγής μετοχών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παγκόσμιου φορέα τυχερών παιχνιδιών και λοταριών, με συνολική χρηματιστηριακή αξία ύψους 16 δισ. ευρώ. Ο νέος όμιλος θα παραμείνει εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ θα επιδιώξει παράλληλη εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη. Η νέα οντότητα θα φέρει την επωνυμία Allwyn και θα έχει έδρα την Ελβετία, όπου βρίσκεται ήδη η παγκόσμια διοίκηση της Allwyn.

Η Allwyn, η οποία ήδη κατέχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα διατηρήσει το 78,5% της συγχωνευμένης εταιρείας, αφήνοντας το 21,5% στους μετόχους του ΟΠΑΠ. Η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών και θα υλοποιηθεί μέσω απόσχισης των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε ελληνικές θυγατρικές, οι οποίες θα μεταφερθούν αρχικά στο Λουξεμβούργο και στη συνέχεια στην Ελβετία. Οι μέτοχοι που διαφωνούν μπορούν να αποχωρήσουν λαμβάνοντας 19,04 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό άσκησης δεν θα ξεπεράσει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η συμφωνία διευρύνει το στρατηγικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ. Η νέα Allwyn θα καταγράφει καθαρά έσοδα 5,2 δισ. ευρώ και pro forma EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, ενώ θα δραστηριοποιείται σε επτά αγορές λοταριών και σε ραγδαία αναπτυσσόμενους ψηφιακούς τομείς, όπως οι Betano, Novibet και PrizePicks.

Περίπου το 55% των καθαρών εσόδων του νέου σχήματος θα προέρχεται από online δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας σημαντική έκθεση στις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης. Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ αποκτούν έτσι πρόσβαση σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές, ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και εξελιγμένες τεχνολογίες – στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η τρέχουσα ενίσχυση EBITDA από την προκαταβολή GGR (περίπου 235 εκατ. ευρώ ετησίως) αναμένεται να σταματήσει σταδιακά μετά το 2030.

Με βάση τους υπολογισμούς της Eurobank Equities, η συνολική αποτίμηση της συγχωνευμένης οντότητας ανέρχεται στα 16,2 δισ. ευρώ, και το ποσοστό 21,5% του ΟΠΑΠ αποτιμά την Allwyn σε περίπου 13 φορές το EV/EBITDA. Η τιμολόγηση αυτή κρίνεται εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή παρουσία και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της Allwyn. Κατά συνέπεια, η συμφωνία δεν προσφέρει premium σε κάποιο μέρος, αλλά βασίζεται σε δίκαιες αποτιμήσεις και για τους δύο οργανισμούς, ενσωματωμένες σε ένα κοινό εταιρικό πλαίσιο.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ αναμένεται να εισπράξουν εντός του 2025, πέρα από το ήδη ανακοινωθέν ενδιάμεσο μέρισμα των 0,50 ευρώ (τον Νοέμβριο), επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,80 ευρώ. Από το 2026 και εξής, η διοίκηση δεσμεύεται για ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, προσαρμοσμένο στην πολιτική που ακολουθεί ήδη ο ΟΠΑΠ, αλλά ενδεικτικό χαμηλότερης απόδοσης.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, η συμφωνία εξυπηρετεί κυρίως τη στρατηγική της Allwyn να αποκτήσει ένα «όχημα» δημόσιας εισαγωγής (public listing vehicle), παρά να προσφέρει άμεση υπεραξία στους μετόχους του ΟΠΑΠ. Πρόκειται για ριζική μεταβολή του χαρακτήρα της μετοχής, η οποία εγκαταλείπει τα χαρακτηριστικά μιας αμυντικής, υψηλής απόδοσης επιλογής – προτιμώμενης από τα αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος – και στρέφεται σε έναν όμιλο με υψηλότερη μόχλευση και αναπτυξιακή στόχευση.

Παράλληλα, η πολυεπίπεδη και διασυνοριακή φύση της συναλλαγής, που περιλαμβάνει προνομιούχες μετοχές και περίπλοκα νομικά στάδια, εισάγει πρόσθετους κινδύνους υλοποίησης και διαχείρισης. Η αναμενόμενη pro forma μόχλευση στο 2,5x θεωρείται υψηλότερη σε σχέση με τα έως τώρα δεδομένα του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, τα άμεσα οφέλη σε επίπεδο καθαρών κερδών είναι περιορισμένα, δεδομένου ότι ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να επωφελείται – προσωρινά – από τον μειωμένο φόρο επί των εσόδων από τυχερά παιχνίδια μέχρι το 2030.

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