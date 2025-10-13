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Ανακτά λίγο από το «χαμένο έδαφος» το πετρέλαιο - «Άλμα» για χρυσό και ασήμι
Εμπορεύματα
13:37 - 13 Οκτ 2025

Ανακτά λίγο από το «χαμένο έδαφος» το πετρέλαιο - «Άλμα» για χρυσό και ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10), μετά από πτώση σε χαμηλά πέντε μηνών στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις πιθανές συνομιλίες μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο σημειώνουν άνοδο 1,66% στα 63,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο ενισχύεται κατά 1,85% στα 59,99 δολάρια.

«Η κατάρρευση των τιμών την περασμένη εβδομάδα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και στην επιστροφή της εμπορικής αστάθειας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πριν από την προθεσμία της εμπορικής εκεχειρίας στις 10 Νοεμβρίου», δήλωσε ο αναλυτής ενέργειας της DBS, Suvro Sarkar. Η πώληση στις αγορές περιορίζεται τώρα από την προθυμία και των δύο μερών να διαπραγματευτούν, προσθέτοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές εξαρτώνται από το τελικό αποτέλεσμα των εμπορικών συνομιλιών.

Οι εμπορικές εντάσεις αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά την επέκταση των ελέγχων της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Σε απάντηση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (10/10) ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν μειωθεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο, στο απόγειο των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Από πλευράς ζήτησης, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας το Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 11,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών.

Απώλειες για φυσικό αέριο - «Άλμα» για τα εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,415% στα 31.905 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 2,37% στα 4.095,10 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι εκτοξεύεται κατά 5,09% στα 49,645 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 3,22% και βρίσκεται στα 5,0515 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,31% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1584 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,15% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3340 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,16% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8685 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 13:37
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