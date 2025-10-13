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Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα - «Τραμπικό πυροτέχνημα» στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική
12:07 - 13 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα - «Τραμπικό πυροτέχνημα» στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA», με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλου και Ανθή Βούλγαρη, παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στον απόηχο της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «μία πολύ σημαντική ημέρα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους», εκτιμώντας ότι «πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι ο στόχος διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Και η ειρήνη περνά μέσα από τη λύση δύο κρατών, με σεβασμό και υλοποίηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε και ο κύκλος τρομοκρατίας της Χαμάς να κλείσει, αλλά και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού. Εύχομαι η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρώπη να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέδειξε τα χαμηλά αντανακλαστικά του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη δημοσίευση έκθεσης από το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, στην οποία συμπεριλαμβανόταν αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου και του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου.

«Ρωτώ από την εκπομπή σας τον κ. Γεραπετρίτη, λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών; Γιατί επί ένα μήνα δεν έκαναν καμία ενέργεια απέναντι σε αυτήν την προσβλητική για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ενέργεια; Δεν μας λένε πότε θα πέσει το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, φτιάχνουν αφηγήματα, αντιπαρατίθενται δημοσίως με την κυπριακή ηγεσία, και τώρα έχουμε και αυτό. Μιλάμε για πλήρη αποσάθρωση της λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια για τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων», εξηγώντας: «Όπως θα γελάει ο κόσμος, εάν ο κ. Μητσοτάκης υποσχεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ και θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη ενώ επί επτά χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς σε αυτούς τους τομείς, έτσι γελάει τώρα όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα δημοκρατίας. Οι πολίτες θυμούνται τι έγινε με τον Καμμένο, με τον Παπαγγελόπουλο, με τη Novartis, με το δημοψήφισμα και γνωρίζουν εάν αυτά που έλεγαν κάποιοι τα έκαναν πράξη ή τα έλεγαν για να πάρουν την εξουσία, κάνοντας εν τέλει ακριβώς τα αντίθετα».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε, επιπλέον, τις δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επούλωση των τραυμάτων στους θεσμούς και διερωτήθηκε: «Ποιες ήταν οι τομές στις οποίες προχώρησε; Οι υποκλοπές; Η προσπάθεια μέσω του άρθρου 86 να απαγορεύει στη δικαιοσύνη να ερευνά τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες υποθέσεις;».

«Η χώρα χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα και αλλαγές. Και, προσωπικά, ως ΠΑΣΟΚ εγγυόμαστε αυτές τις αλλαγές για να γίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού να περιέλθει η προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις εκ των υστέρων διευκρινιστικές δηλώσεις στελεχών του Μαξίμου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν έναν ρόλο: να προστατεύουν τον ελληνικό λαό και τα σύνορα της χώρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας ούτε να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του Πρωθυπουργού».

«Πέταξε ένα “τραμπικό” πυροτέχνημα και τρέχουν να τα μαζέψουν, διότι είδαν την αντίδραση», πρόσθεσε ως προς τις αλλεπάλληλες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για να διορθώσουν την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη στοχεύει «να διχάσει τον ελληνικό λαό και, μάλιστα, αμέσως μετά από τη δικαίωση ενός πατέρα των Τεμπών, που έκανε απεργία πείνας. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση».

Προσδιόρισε ως εκλογικό στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. «Με μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το πρόγραμμά μας θα υλοποιηθεί, αυτή είναι η δέσμευσή μας προς τους πολίτες» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζοντας την αναποτελεσματικότητα του «επιτελικού κράτους» έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του ΒΟΑΚ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 εκατομμύρια στον ανάδοχο του έργου, γιατί η κυβέρνηση δεν παρέδωσε έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του.

«Την ανικανότητα του “επιτελικού κράτους”, την έλλειψη προετοιμασίας και το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη - να υπογράψει προεκλογικά τη σύμβαση – τα πληρώνει ο ελληνικός λαός κατά 124,5 εκατ. ευρώ».

Τέλος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις συνεχείς αποκαλύψεις του πρώην Προέδρου του Οργανισμού και συμβούλου του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Βάρρα, τα αλληλοκαρφώματα με τον κ. Βορίδη και τα δημοσιεύματα για γνώση της έρευνας μέσω των επισυνδέσεων της αστυνομίας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «ήξεραν το σκάνδαλο, ενημέρωναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν αφήνουν και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της αξιοποιώντας το άρθρο 86».

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