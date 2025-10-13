Ομάδα Εργασίας ΥΠΑΑΤ: Οκτώ προτάσεις για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που αποφασίστηκε στη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφάσισαν να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας.

Η Ομάδα αυτή έχει συσταθεί από τον Αύγουστο με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα, και επικεφαλής τον ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Η Ομάδα Εργασίας αξιολόγησε την τρέχουσα κατάσταση και κατέθεσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

Διεύρυνση ωραρίου σταθμών απολύμανσης ώστε να εξυπηρετούν περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, μειώνοντας το μικροβιακό φορτίο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης. Εντατικοποίηση επιτήρησης και αστυνόμευσης των μέτρων, με γρήγορη επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες ή σε όσους αποκρύπτουν κρούσματα. Προτείνεται επίσης η μη αποζημίωση των παραβατών και η παραπομπή τους στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων, που περιλαμβάνει: Μόνιμη επιτήρηση μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με drones .

. Άμεση προμήθεια υλικών και εξοπλισμού.

Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού στις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άμεση καταγραφή και διαχείριση ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές για αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης. Δημοσιοποίηση στοιχείων για την εξέλιξη της επιζωοτίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση παραγωγών και επιστημονικής κοινότητας. Νέος κύκλος ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις πληγείσες περιοχές, για συνεχή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων εμβολίων της ΕΕ, της ανοσίας, της διαθεσιμότητας και των οικονομικών επιπτώσεων ενός εμβολιαστικού σχήματος σε σχέση με την τρέχουσα αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου. Άμεση θανάτωση και καταστροφή μολυσμένων κοπαδιών εντός 72 ωρών ή το αργότερο τεσσάρων ημερών σε όλες τις Περιφέρειες, θεωρούμενη κρίσιμη για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Το ΥπΑΑΤ συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της επιζωοτίας σε συνεργασία με Περιφέρειες, κτηνιατρικούς φορείς και εκπροσώπους παραγωγών, με στόχο άμεση ενεργοποίηση μηχανισμών, αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων και προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.