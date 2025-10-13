Κωνσταντοπούλου: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει ανάγκη υπουργεία, έχει ανάγκη μνήμη και δικαιοσύνη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε έντονα την προαναγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αγνοεί το ιστορικό και ηθικό περιεχόμενο του μνημείου.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε αναφερόμενη στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Μνημείο: «Χθες ήταν η Επέτειος της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής, αλλά ο πρωθυπουργός το ξέχασε. Κατά τα άλλα, κόπτεται να προστατεύσει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τους πολίτες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε επίσης στην ειρηνική κινητοποίηση του Πάνου Ρούτσι, που διαρκούσε 23 ημέρες μπροστά στο μνημείο ως απεργία πείνας για τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για το παιδί του: «Ο Πάνος Ρούτσι δεν πείραξε το Μνημείο, αλλά συγκίνησε ολόκληρη την κοινωνία, σε μια ειρηνική, αποφασιστική και τρυφερή κινητοποίηση».

Μνημείο και σύγχρονη τιμή

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι το Μνημείο «δεν έχει να κάνει με όπλα ή εξουσίες, αλλά με φρόνημα, συνείδηση και μνήμη». Σημείωσε ότι οι θυσίες των προγόνων μας συνδέονται με αξίες όπως η ψυχή, η ανθρωπιά και η γενναιότητα, που χαρακτήριζαν και τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της Δικαιοσύνης είναι απόλυτα συμβατή με το πνεύμα του Μνημείου: «Το νέο αυτοσχέδιο μνημείο που δημιουργήθηκε μπροστά στο Μνημείο, με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, βασιλικούς και φαναράκια, αποτελεί τη σύγχρονη τιμή και επανανοηματοδότηση αυτού του χώρου».

Στην ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου κατέληξε: «Οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα το έκαναν για τον Άνθρωπο, την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη. Αυτές οι 23 ημέρες συνδέουν τη Μνήμη με τη ζωή. Το Μνημείο ήταν ηθικά και ιστορικά συνδεδεμένο με τις σύγχρονες μάχες για μια Ελλάδα ελεύθερη, δίκαιη και δημοκρατική».