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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα πετύχει την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030
Πολιτική
19:26 - 23 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα πετύχει την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Ελλάδας για την παρακολούθηση και προστασία των ωκεανών, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, της υπολογιστικής ισχύος και των εθνικών διαστημικών υποδομών, παρουσίασε σήμερα (23/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye» στη Νέα Υόρκη.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να διαθέσει πρόσθετη υπολογιστική ισχύ, προκειμένου να συμβάλει στην επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που σχετίζονται με τους ωκεανούς και στην ανάπτυξη του «Ψηφιακού Διδύμου των Ωκεανών». Για το σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθούν οι νέες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα με τη στήριξη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η Ελλάδα έχει ήδη επιλεγεί για τη δημιουργία εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, με το «Pharos» να υποστηρίζεται από τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Οι τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση του πρωθυπουργού, η πρώτη δέσμευση αφορά την ταχεία κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης για την ίδρυση της Mercator Ocean International ως διακυβερνητικού οργανισμού, την οποία η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει.

Η δεύτερη αφορά την αξιοποίηση των ολοένα αυξανόμενων υπολογιστικών δυνατοτήτων και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της χώρας για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τους ωκεανούς.

«Μπορούμε να παρέχουμε πρόσθετη υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία ενός πραγματικά τεράστιου όγκου δεδομένων για τους ωκεανούς και να συμβάλουμε στο “Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Τέλος, η τρίτη δέσμευση σχετίζεται με την ενίσχυση της παρατήρησης και της συλλογής δεδομένων, μέσω των εθνικών διαστημικών πόρων, των συστημάτων επιτόπιας παρατήρησης και της επιχειρησιακής παρουσίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την περιοχή «hotspot» της κλιματικής αλλαγής.

Χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων που έχουν δημιουργηθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η χώρα έχει προχωρήσει στη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων εθνικών πάρκων, στο Ιόνιο και στις Νότιες Κυκλάδες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα επιτύχει τον στόχο για την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν από το 2030.

«Μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο ό,τι μετράμε και ό,τι πραγματικά κατανοούμε», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των θαλασσών προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβολών σε πραγματικό χρόνο και τη μετατροπή των δεδομένων σε συγκεκριμένες δράσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, τέλος, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τη συνεργασία της με την OceanEye, τη Mercator Ocean International, τη Διακυβερνητική Επιτροπή Ωκεανογραφίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και την αποτελεσματικότερη προστασία των ωκεανών.

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