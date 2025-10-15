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«Μοντέλο Δούκα» προτείνει ο Ζαχαριάδης – Ο μοναχικός δρόμος δεν οδηγεί πουθενά, ώρα για προοδευτικές συνεργασίες
Πολιτική
21:55 - 15 Οκτ 2025

«Μοντέλο Δούκα» προτείνει ο Ζαχαριάδης – Ο μοναχικός δρόμος δεν οδηγεί πουθενά, ώρα για προοδευτικές συνεργασίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανέρχεται στο ζήτημα των προοδευτικών συνεργασιών, αναδεικνύοντας το παράδειγμα του Χάρη Δούκα στον Δήμο Αθηναίων ως υπόδειγμα επιτυχούς σύμπραξης δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη νίκη του Δούκα, ο κ. Ζαχαριάδης τονίζει τη σημασία της ενότητας στον προοδευτικό χώρο, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση για μεθοδεύσεις που, όπως υποστηρίζει, υπονόμευσαν τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας. Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλων προοδευτικών δυνάμεων.

«Δύο χρόνια από τη μεγάλη εκλογική νίκη του Χάρη Δούκα στον Δήμο Αθηναίων. Όταν ξεκινούσε η τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όλοι θεωρούσαν ότι ο Κώστας Μπακογιάννης θα ήταν σίγουρος νικητής. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης τον είχε ανακοινώσει ως επόμενο Πρόεδρο της ΚΕΔΕ – τι αλαζονεία!», επισημαίνει ο κ. Ζαχαριάδης.

«Δείξαμε τον δρόμο που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση» σημειώνει, ενώ προσθέτει: «Προοδευτική Συνεργασία, αυτός είναι ο δρόμος. Κανείς δεν είναι ανίκητος, όσο ισχυρός κι αν παρουσιάζεται».

«Η συνεργασία μας με τον Χάρη Δούκα δεν έληξε το βράδυ των εκλογών. Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στα πολλά θέματα που συμφωνούμε, αλλά και στα λιγότερα που έχουμε διαφορετικές απόψεις, τα συζητάμε και βρίσκουμε κοινούς τόπους. Συνεχίζεται και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, στην ΚΕΔΕ, όπου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συγκροτήσαμε κοινή παράταξη με κοινό πρόγραμμα και επικεφαλής τον Χάρη Δούκα», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από την πρώτη στιγμή της νέας Δημοτικής Αρχής η κυβέρνηση ξεκίνησε να την υπονομεύει με σειρά μεθοδεύσεων. Ήταν τον Δεκέμβρη του 2023 η αιφνιδιαστική αλλαγή στην «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» και η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από τον Δήμο, ήταν πριν από λίγους μήνες το μπλοκάρισμα στη διέλευση της Β. Όλγας, ήταν χθες η άθλια μεθόδευση στο Γηροκομείο Αθηνών που μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση», αναφέρει.

Επιπλέον, ο κ. Ζαχαριάδης απευθύνει κάλεσμα για συνεργασίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις».

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