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Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα χάνει το διεθνές της κύρος - Ομιλία για εσωκομματικούς αντιπάλους μόνο
Πολιτική
15:44 - 16 Οκτ 2025

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα χάνει το διεθνές της κύρος - Ομιλία για εσωκομματικούς αντιπάλους μόνο

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η παρέμβαση του πρωθυπουργού «αποτελούσε απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους και όχι στην κοινωνία ή στις διεθνείς εξελίξεις».

«Η σημερινή ομιλία του Μητσοτάκη ήταν απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Κράτησε χαμηλούς τόνους, μάλλον αναγνωρίζει τα αδιέξοδα που έχει οδηγήσει τη χώρα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στην Αίγυπτο, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν είναι ιδανική, αλλά αποτελεί ένα πρώτο βήμα που σταματά, έστω και προσωρινά, τον όλεθρο». Ωστόσο, επεσήμανε τα «θολά σημεία» της, όπως την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, υπογραμμίζοντας πως «σταματά η σφαγή, αλλά δεν εγκαθιδρύεται ακόμη η ειρήνη».

Παράλληλα, επέκρινε τον πρωθυπουργό για τη δήλωσή του ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος «στο τέλος της διαδρομής και όχι για εντυπώσεις».

«Τι μας λέτε; Ότι Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία παίζουν παιχνίδι εντυπώσεων και μόνο εσείς βλέπετε τη ουσία των πραγμάτων;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «η νέα γενιά που πολιτικοποιείται μέσα από την τραγωδία στη Γάζα, θα βρεθεί απέναντι σε αυτή τη στάση».

Η κυβέρνηση επικαλείται το διεθνές δίκαιο αλά καρτ

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, κατηγορώντας τη ΝΔ για επιλεκτική επίκληση του διεθνούς δικαίου και υποβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που επικαλείται το διεθνές δίκαιο, επιλεκτικά. Όταν το αντιμετωπίζεις αλά καρτ, τότε χάνεις το δίκιο σου ακόμα κι όταν σωστά το επικαλείσαι. Σήμερα το διεθνές δίκαιο βάλλεται. Γιατί το διακύβευμα είναι το ίδιο το διεθνές δίκαιο», σημείωσε.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι οδηγεί τη χώρα «σε σχέσεις εξάρτησης» και ότι η εξωτερική πολιτική της ΝΔ έχει «ενταχθεί σε δόγμα πολεμικού προσανατολισμού που απομακρύνει την Ελλάδα από τον ιστορικό της ρόλο».

Εξωτερική πολιτική δεν είναι φωτογραφίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαρίτσης στη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως «ο Μητσοτάκης δεν κατάφερε να σφίξει το χέρι του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά έσφιξε το χέρι του τζιχαντιστή Τζολάνι».

«Μάλιστα, το παρουσίασε σήμερα ως θετική εξέλιξη. Ποιον; Τον τζιχαντιστή!» υπογράμμισε δηκτικά.

Σχολιάζοντας τη ρητορική του πρωθυπουργού περί “κλειστών θυρών”, ανέφερε: «Εμείς πίσω από τις κλειστές πόρτες λέμε τα ίδια που λέμε και όταν είναι ορθάνοιχτες. Ξέρετε, ήρεμα νερά είναι και αυτά του βάλτου, που είναι πολύ επικίνδυνα».

Η τελευταία γενναία εξωτερική πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών

Κλείνοντας, ο Αλέξης Χαρίτσης έκανε αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, χαρακτηρίζοντάς την ως το τελευταίο παράδειγμα «γενναίας και δημιουργικής εξωτερικής πολιτικής».
«Η τελευταία φορά που η εξωτερική πολιτική υπήρξε γενναία ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Καλό θα κάνετε να τη μελετήσετε ως μοντέλο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Εξωτερική πολιτική είναι να παράγεις εξελίξεις και όχι να επιδιώκεις να είσαι φόντο σε φωτογραφίες άλλων», κατέληξε με αιχμηρό τόνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 15:45
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