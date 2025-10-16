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Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ/ΚΥΔ: Βάζουμε τάξη σε χρόνιες στρεβλώσεις με πράξεις
Πολιτική
15:39 - 16 Οκτ 2025

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ/ΚΥΔ: Βάζουμε τάξη σε χρόνιες στρεβλώσεις με πράξεις

Reporter.gr Newsroom
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Για ακόμη μία φορά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και καταχρηστικών πρακτικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο LinkedIn, «άλλη μια σημαντική είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις αποδεικνύει ότι πλέον μπαίνει βαθιά το μαχαίρι στις καταχρηστικές πρακτικές και στα φαινόμενα διαφθοράς δεκαετιών». Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα – στα κέντρα όπου οι αγρότες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αποζημιώσεις – με τα αποτελέσματα να δείχνουν φοροδιαφυγή που φτάνει το 100%. Όπως υπενθύμισε, έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας, με 22,6 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη καταλογιστεί για 1.036 παραβάσεις.

«Δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να περάσει ο οργανισμός «σε μια εποχή διαφάνειας και αποτελεσματικότητας». Εξήγησε ότι, γι’ αυτόν το λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο δράσης με την Κομισιόν που διασφαλίζει την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, εφαρμόζονται αυστηροί διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν τις πληρωμές, με τις πρώτες καταβολές να έχουν ήδη γίνει και συνολικά οκτώ πληρωμές να προγραμματίζονται μέσα στον Οκτώβριο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η βασική ενίσχυση του 2025, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η Κομισιόν έχει ξεκαθαρίσει πως αν δεν τηρηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα υπάρξει κίνδυνος για αναστολή και νέα πρόστιμα», κάτι που «θα ήταν επιζήμιο πρωτίστως για τους αγρότες».

«Βαδίζουμε σε έναν πολύ δύσκολο δρόμο, αλλά σταδιακά βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη και πιστεύω ότι τελικά θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 15:40
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