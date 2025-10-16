Μενδώνη: Αποκαθιστώντας το ΦΙΞ δημιουργούμε ένα νέο εμβληματικό τοπόσημο στη Θεσσαλονίκη

Στο αμφιθέατρο «Ξανθίππη Χόιπελ» του MOMus – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του έργου αποκατάστασης και νέας χρήσης του τμήματος Σ2 του βιομηχανικού συγκροτήματος Ζυθοποιίας ΦΙΞ.

Την παρουσίαση έκαναν η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος. Παρόντες ήταν επίσης ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του MOMus Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος.

Το ΦΙΞ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, και είναι πολύτιμο τεκμήριο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης. Η επέμβαση στο τμήμα Σ2 προβλέπει τη διατήρηση του αρχικού μηχανολογικού εξοπλισμού της ζυθοποιίας στη θέση του, ως ζωντανό κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς και ως βασικό στοιχείο της νέας πολιτιστικής του χρήσης.

Η νέα αυτή αξιοποίηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναγέννηση και αξιοποίηση ιστορικών κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία, με στόχο τη μετατροπή τους σε πολιτιστικούς χώρους. Το Σ2 πρόκειται να φιλοξενήσει τη Συλλογή Κωστάκη, μια από τις σημαντικότερες συλλογές ρωσικής πρωτοπορίας παγκοσμίως, η οποία ανήκει στο MOMus, αλλά και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά έτσι για πρώτη φορά τη δική της στέγη.

Η Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε πως η απόκτηση του συγκεκριμένου τμήματος του συγκροτήματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την πολιτιστική και αστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Το 1994 το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε το συγκρότημα ιστορικό και διατηρητέο, ενώ το 2007 είχε αποφασιστεί η απόκτηση του Σ2. Ωστόσο, μόλις τον Αύγουστο του 2025 το Υπουργείο κατάφερε να προχωρήσει σε απευθείας αγορά του κτηρίου, καταβάλλοντας το ποσό των 8.232.000 ευρώ – κάτω από την αντικειμενική του αξία που είχε οριστεί σε 9.402.875,37 ευρώ. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την άμεση αποκατάσταση και πολιτιστική αξιοποίηση του μνημείου.

Η απόκτηση του Σ2 δεν αφορά μόνο στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας του χώρου αλλά και στη δημιουργία υποδομών πολιτισμού υψηλού επιπέδου. Το κτήριο προσφέρει ιδανικές προϋποθέσεις για την παρουσίαση της Συλλογής Κωστάκη, αναδεικνύοντας τόσο την ιστορική της σημασία όσο και την καλλιτεχνική της αξία. Παράλληλα, θα υποστηρίζει ερευνητικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες. Επιπλέον, με τη μετεγκατάσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο χώρο, ενισχύεται ο ρόλος του συγκροτήματος ως νέου πολιτιστικού πυρήνα στη δυτική πλευρά της πόλης.

Η Υπουργός Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δημήτρη Ανδριόπουλο και τον Όμιλο DIMAND για τη συμβολή τους στο έργο. Ο Όμιλος, πέρα από την αποδοχή της τιμής πώλησης, προχώρησε και σε σημαντική δωρεά: την ανάληψη της εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών για την αποκατάσταση του Σ2. Η δωρεά αυτή επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες και μειώνει το κόστος υλοποίησης, ενώ πλέον η αποκατάσταση του ΦΙΞ μπαίνει σε φάση υλοποίησης με ορίζοντα ορατό και ρεαλιστικό.

Η Υπουργός υπενθύμισε επίσης την αξία της Συλλογής Κωστάκη, η οποία αγοράστηκε το 2002 από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι 33,5 εκατομμυρίων ευρώ – ποσό που συνιστά τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση στον πολιτισμό που δεν αφορά κατασκευή υποδομών. Η συλλογή παραχωρήθηκε στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο σήμερα εντάσσεται στο MOMus. Η σημερινή της αξία έχει δεκαπλασιαστεί, καθιστώντας το MOMus σημαντικό παίκτη στον παγκόσμιο χάρτη των μουσείων.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, επικεφαλής του Ομίλου DIMAND, υπογράμμισε ότι η επένδυση στο ΦΙΞ δεν αφορούσε ένα απλό ακίνητο αλλά ένα ζωντανό τμήμα της ιστορίας της πόλης, με ηλικία 140 ετών. Τόνισε τη σημασία του Σ2 ως μελλοντικού κέντρου πολιτισμού και σημείωσε ότι οι μελέτες παραδίδονται στο Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς κόστος, ώστε το έργο να ξεκινήσει άμεσα. Η εταιρεία, παράλληλα, αναπτύσσει έναν ολόκληρο αστικό πυρήνα στην περιοχή, με κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες που θα μεταμορφώσουν το τοπίο της δυτικής Θεσσαλονίκης, κάνοντάς την πιο ζωντανή και λειτουργική σε 24ωρη βάση.

Επισήμανε ακόμη τη στρατηγική τοποθεσία του ΦΙΞ, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μεγάλα έργα υποδομής όπως το HUB26, το Μητροπολιτικό Πάρκο, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, και τη νέα έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που εντάσσει το έργο στο συνολικό μετασχηματισμό της περιοχής.

Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας στάθηκε στη σημασία του έργου για την πνευματική και κοινωνική αναγέννηση του τόπου, τονίζοντας την ανάγκη να οικοδομήσουμε το μέλλον με θεμέλια αξιών όπως η αγάπη, η εντιμότητα και η οικολογική συνείδηση.

Η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά μίλησε για την αξία του ΦΙΞ ως πολιτιστικού συμβόλου της πόλης και ως παράγοντα αναζωογόνησης της δυτικής Θεσσαλονίκης, χάρη στην έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης επεσήμανε ότι το ΦΙΞ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία του Υπουργείου Πολιτισμού στην πόλη, και ευχαρίστησε προσωπικά τη Λίνα Μενδώνη για τη στήριξή της.

Στο τέλος της εκδήλωσης, υπογράφηκε η σύμβαση δωρεάς των μελετών αποκατάστασης ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και τον Όμιλο DIMAND. Οι μελέτες – που εκπονεί η εταιρεία ASPA υπό τον αρχιτέκτονα Σπύρο Τσαγκαράτο – θα περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά και περιβαλλοντικά σχέδια, πλήρως ώριμα ώστε να μπορούν να δημοπρατηθούν άμεσα.

Η υπογραφή της σύμβασης επισφραγίζει μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θέτοντας τις βάσεις για τη μεταμόρφωση της δυτικής Θεσσαλονίκης σε υπόδειγμα πολιτιστικής και αστικής αναζωογόνησης, στο πνεύμα των μεγάλων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων σε βιομηχανικά μνημεία.