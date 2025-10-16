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Μητσοτάκης: Υπερασπιζόμαστε σθεναρά τα εθνικά συμφέροντα – Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE υπό τις παρούσες συνθήκες
Πολιτική
12:01 - 16 Οκτ 2025

Μητσοτάκης: Υπερασπιζόμαστε σθεναρά τα εθνικά συμφέροντα – Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE υπό τις παρούσες συνθήκες

Reporter.gr Newsroom
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«Η πατρίδα μας έχει αυξήσει τις διεθνείς της συμμαχίες. Εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό πυλώνα» και «κινείται με σχέδιο και με ευθύνη», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη (16/10), αναφερόμενος στη συμφωνία με τη Chevron και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης και στη συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε πως η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί με συνέπεια την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ξεκαθάρισε, δε, πως η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τη λύση των δύο κρατών στη Κύπρο, ενώ διασκέδασε τις εντυπώσεις σχετικά με τις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την κυπριακή, λέγοντας πως τα προβλήματα και οι τριβές για τα οποία κατά καιρούς γίνεται λόγος από διάφορα Μέσα είναι ανυπόστατα.

Τονίζοντας την ανάγκη συγκλίσεων, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία, ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ και σίγουρα δεν γίνεται να εξαντλούνται σε εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες». «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν ανευθυνότητες» ανέφερε.

Δήλωσε επίσης «υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ως πυλώνας σιγουριάς σε μία ταραγμένη περιοχή, ως γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να προσπαθεί να τις συνδιαμορφώσει».

Με αφορμή την Ουκρανία, διερωτήθηκε τι θα σήμαινε η αναγνώριση κατοχής και τετελεσμένων για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα. Τόνισε πως ειδικά εμείς, οι Έλληνες, δεν μπορούμε να υποκύψουμε σε αναθεωρητισμούς, κάτι που – όπως αναγνώρισε – αρνείται να κάνει και ολόκληρη η Ευρώπη. Υπογράμμισε, δε, πως η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης μπορεί να διασφαλιστεί μόνο δια του αποκλεισμού χωρών που δεν ασπάζονται τις αρχές της ένωσης και δεν προωθούν ανταγωνισμούς εις βάρος άλλων κρατών-μελών.

Έτσι, με αφορμή αυτό, αναφέρθηκε στον κανονισμό SAFE, τονίζοντας – απέναντι τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης – ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα αν δεν αντιμετωπιστούν κομβικά ζητήματα, όπως η άρση του casus belli και της θεωρίας των γκρίζων ζωνών.

Όσο για την κριτική περί μιλιταρισμού, ο κ. Μητσοτάκης την απέρριψε λέγοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται στον ρεαλισμό. «Η χώρα μας οφείλει να είναι πάντα έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Επιδιώκει την ειρήνη, όμως η ειρήνη θα διατηρηθεί μέσα από την ισχύ της πατρίδας μας, όχι μέσα από την αδυναμία της» σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση «διασφαλίζει την σταθερότητα μέσα από την ετοιμότητα».

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