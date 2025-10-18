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Επίσκεψη Μητσοτάκη στα έργα αναδάσωσης της Πεντέλης
Πολιτική
14:58 - 18 Οκτ 2025

Επίσκεψη Μητσοτάκη στα έργα αναδάσωσης της Πεντέλης

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της Κυριακής (18/10), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Πεντέλη, και ειδικότερα την περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε αναδάσωση μετά τη μεγάλη φωτιά του 2024.

«Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Πεντέλη και να επιθεωρήσω τα έργα αναδάσωσης που υλοποιούνται. Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» δήλωσε.», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης, το οποίο είχε καταστραφεί από τη φωτιά πέρυσι. «Αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαμένο πριν από ένα χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στη Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε».

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