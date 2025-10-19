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Καλαφάτης: Η τεχνολογία ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων
Πολιτική
16:50 - 19 Οκτ 2025

Καλαφάτης: Η τεχνολογία ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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«Στο υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε ενεργά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Με προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας, συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και δράσεις για την εξωστρέφεια, δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η Θεσσαλονίκη, με την εξαιρετική γεωγραφική της θέση και το δυναμικό της οικοσύστημα, αποτελεί κόμβο καινοτομίας και ανάπτυξης».  

Αυτά είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας το συνέδριο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό μάρκετινγκ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης eCommerce & Digital Marketing Expo North 2025, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης: «Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες, μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, επικοινωνούν και αναπτύσσονται. Η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί, να καινοτομήσει και να ανταγωνιστεί διεθνώς».

Για τις επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «έχουν σήμερα περισσότερες δυνατότητες διεθνούς επέκτασης. Η αύξηση της διασυνοριακής ζήτησης, η χρήση διεθνών marketplaces, οι εξελιγμένες λύσεις logistics και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εξωστρεφείς δράσεις. Γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν γνωρίζει σύνορα. Γνωρίζει μόνο ευκαιρίες», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι: «οι παγκόσμιες τάσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η εξατομίκευση μέσω AI (ΤΝ), η omnichannel εμπειρία, το social commerce, οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και η χρήση blockchain, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για το εμπόριο και την επικοινωνία».

Όπως σημείωσε ο κ. Καλαφάτης: «Η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο. Είναι η γέφυρα που ενώνει τις επιχειρήσεις με τον κόσμο», τονίζοντας ότι: «Το συνέδριο αναδεικνύει τη δυναμική του ψηφιακού επιχειρείν και την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ψηφιακού μάρκετινγκ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσης και ανάδειξη των νέων τάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του εμπορίου και της επικοινωνίας».

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