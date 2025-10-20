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Τσουκαλάς για στεγαστική κρίση: Από «Χρυσή Βίζα» σε δηλητήριο - Ώρα για εθνικό σχέδιο ανάταξης
Πολιτική
15:10 - 20 Οκτ 2025

Τσουκαλάς για στεγαστική κρίση: Από «Χρυσή Βίζα» σε δηλητήριο - Ώρα για εθνικό σχέδιο ανάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει σε δήλωση του ότι δύο χρόνια μετά την κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η «χρυσή βίζα από φάρμακο έγινε φαρμάκι», η κυβέρνηση παραμένει αδρανής απέναντι στη στεγαστική κρίση, που επηρεάζει άμεσα το δημογραφικό ζήτημα.

Όπως τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, παρά τις επισημάνσεις από τον Τύπο - όπως το πρόσφατο ρεπορτάζ της Καθημερινής - η κυβέρνηση αποφεύγει την παραδοχή αποτυχίας και επιτίθεται σε όσους ασκούν κριτική. Σε αντίθεση με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, που περιόρισαν ή κατήργησαν το πρόγραμμα Golden Visa, η Ελλάδα επιμένει χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά έχει ως εξής: «Τον Φεβρουάριο του 2024 , ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης του στον Πρωθυπουργό ανέφερε ότι «η χρυσή βίζα από φάρμακο, έγινε φαρμάκι» σχολιάζοντας το οξύ στεγαστικό πρόβλημα

Δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που συνδέεται με ένα κεντρικό εθνικό ζήτημα, το δημογραφικό. Λαμβάνει ημίμετρα για τα μάτια του κόσμου, αρνείται συστηματικά να αναγνωρίσει την αποτυχία του και επιτίθεται με τοξικότητα σε όσους επισημαίνουν το πρόβλημα γιατί αποκαλύπτουν την ένδεια αποτελεσματικών κυβερνητικών πολιτικών.

Χθες η εφημερίδα «Καθημερινή» είχε εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο: «Χρυσή Βίζα , το φάρμακο που έγινε δηλητήριο».

Θα μαλώσει και την «Καθημερινή» ο Πρωθυπουργός; Νομίζει πως με την «πλύση εγκεφάλου» που επιχειρούν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης, οι πολίτες θα ξεχάσουν την καθημερινή βιωμένη εμπειρία της αδυναμίας εξεύρεσης στέγης; Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Ως πότε θα αρνείται την πραγματικότητα;

Ως πότε θα αρνείται τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που επίσης χρησιμοποίησαν την Golden Visa την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά έλαβαν γρήγορα μέτρα περιορισμού του ανταγωνισμού που εισήγαγαν οι ξένοι αγοραστές στις εθνικές αγορές κατοικίας;

Η Ισπανία κατάργησε πλήρως το σχετικό πρόγραμμα τον περασμένο Απρίλιο και χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ολλανδία, το συνεχίζουν αλλά χωρίς την επιλογή αγοράς ενός ακινήτου.

Απαιτείται εδώ και τώρα εθνικό σχέδιο ανάταξης της στεγαστικής κρίσης με αιχμή:

–Δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών από δημόσιο και ΟΤΑ με στόχο να πέσουν στην αγορά 40.000 ανακαινισμένα σπίτια με χαμηλά ενοίκια εντός 5ετίας.

–Κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ιδιώτες για ένταξη κλειστών σπιτιών στη δεξαμενή.

–Κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και Θράκη. Τροποποίηση της επενδυτικής (angel visa) προκειμένου να αφορά επενδύσεις στην περιφέρεια στον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και τις start-up.

– Μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, ώστε να μη μετατρέπονται ολόκληρες περιοχές σε κατοικίες Airbnb».

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