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Το νέο DEEPAL S07 PRO έφτασε στην Ελλάδα
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06:37 - 15 Σεπ 2026

Το νέο DEEPAL S07 PRO έφτασε στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
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  Η CHANGAN παρουσιάζει επίσημα στην αγορά το ανανεωμένο DEEPAL S07, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και εντυπωσιακή αυτονομία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των D-SUV.

Το DEEPAL S07 PRO υιοθετεί νέα προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP, προσφέροντας αυξημένη θερμική σταθερότητα και μέγιστη ασφάλεια. Σε συνδυασμό με την εξελιγμένη ηλεκτρική του αρχιτεκτονική και τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 200 kW, εξασφαλίζει μεικτή αυτονομία έως 500 km, επιτρέποντας στον οδηγό να απολαμβάνει κορυφαίες επιδόσεις και να καλύπτει με απόλυτη σιγουριά τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και τις αποδράσεις μεγάλων αποστάσεων, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Παράλληλα, η νέα έκδοση ξεχωρίζει ως το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που εξοπλίζεται με την έξυπνη ανάρτηση επιλεκτικής απόσβεσης FSD (Frequency Selective Damping). Η τεχνολογία αυτή προσαρμόζει αυτόματα την ανάρτηση ανάλογα με τον δρόμο, απορροφώντας τις λακκούβες και τις ανωμαλίες για απόλυτη άνεση και προσαρμόζει το αμάξωμα στις στροφές για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια.

Επιπλέον, στα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης (Driving Modes) έχει προστεθεί πλέον και το εξειδικευμένο SNOW mode, προσφέροντας βέλτιστη πρόσφυση και ασφάλεια ακόμα και σε ολισθηρές, χειμερινές συνθήκες.

Ηλεκτροκίνηση Νέας Γενιάς & Κορυφαίες Επιδόσεις

Στην καρδιά του νέου DEEPAL S07 Pro βρίσκεται το εξελιγμένο, αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της CHANGAN, σχεδιασμένο για να προσφέρει άμεση απόκριση, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και κορυφαία οδηγική απόλαυση.

Το μοντέλο εξοπλίζεται πλέον με προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 77,94 kWh, η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, θερμική σταθερότητα και μεικτή αυτονομία έως 500 km (WLTP). Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 200 kW (258 PS) και 290 Nm ροπής, προσφέροντας εκρηκτικές επιταχύνσεις. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Αναβαθμισμένο Πλαίσιο & Κορυφαίος Έλεγχος

Η νέα έκδοση αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία χάρη στην προηγμένη ανάρτηση Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop (HRS) στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση των αμορτισέρ, περιορίζοντας τη βύθιση κατά το φρενάρισμα, εξαλείφοντας τις κλίσεις στις στροφές και απορροφώντας τις ανωμαλίες του οδοστρώματος για απόλυτη άνεση και σταθερότητα.

Παράλληλα, τα συστήματα Super Anti-Slip, Snow Mode και Dynamic Motor Control προσφέρουν ακαριαίο έλεγχο της πρόσφυσης με χρόνο απόκρισης μόλις 2 ms. Ρυθμίζοντας άμεσα τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα, εξασφαλίζουν ομαλή επιτάχυνση και απόλυτη σιγουριά ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως σε βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή πάγο.

Έως 728 km Ηλεκτρικής Αυτονομίας WLTP μέσα στην Πόλη

Το νέο DEEPAL S07 Pro κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση απόκριση και μηδενικές εκπομπές ρύπων σε κάθε διαδρομή.

Με την αστική αυτονομία να αγγίζει έως και τα 728 km (WLTP), μετατρέπει τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη σε μια ανέμελη εμπειρία χωρίς την ανάγκη συχνής φόρτισης, ενώ η μεικτή αυτονομία έως 500 km (WLTP) εξασφαλίζει την απόλυτη ελευθερία για τα μεγάλα σας ταξίδια.

Σύγχρονη Σχεδίαση & Ψηφιακή Εμπειρία

Το αμάξωμα επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των D-SUV, συνδέοντας την ιταλική σχεδιαστική φινέτσα με την τεχνολογία αιχμής. Η δυναμική coupe-SUV σιλουέτα, τα νέα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, οι ηλεκτρικές κρυφές θυρολαβές, η ενιαία φωτιστική υπογραφή LED και οι νέες ζάντες 20’’ Aeroblade με ελαστικά Continental χαρίζουν μια αεροδυναμική, φουτουριστική παρουσία που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολυτέλειας και άνεσης χάρη στο μεταξόνιο των 2.900 mm και την εντυπωσιακή πανοραμική γυάλινη οροφή 1,9 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με μνήμη εξασφαλίζουν ξεκούραστες διαδρομές κάθε εποχή του χρόνου, ενώ οι χειροκίνητοι αεραγωγοί προσφέρουν άμεση και εύκολη ρύθμιση του διζωνικού κλιματισμού.

Η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο, με την έξυπνη οθόνη Sunflower 15,6" να στρέφεται ηλεκτρικά προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Σε συνδυασμό με την προηγμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας AR Head-Up Display που προβάλλει τις ενδείξεις πλοήγησης απευθείας στο παρμπρίζ, προσφέροντας μια απόλυτα ασφαλή και διαστημική εμπειρία οδήγησης.

Σχεδιασμένο για τις Ανάγκες της Ευρωπαϊκής Αγοράς

Το νέο DEEPAL S07 PRO έχει εξελιχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την αμιγώς ηλεκτρική αποδοτικότητα και την άνεση μεγάλων αποστάσεων.

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς, ανταποκρινόμενο πλήρως στα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το νέο DEEPAL S07 PRO συνδυάζει προηγμένη αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, κορυφαία άνεση και στυλ στην κατηγορία των D-SUV.

  • Τύπος μπαταρίας LFP
  • Χωρητικότητα μπαταρίας: 77.94 kWh
  • Συνδυαστική ισχύς 190 kW / 258 PS
  • Συνδυαστική ροπή 290 Nm
  • Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC / AC: 200 Kw / 11 Kw
  • Επιτάχυνση (0~100km/h) 7.8 s
  • Drive Modes: ECO / COMFORT / SPORT / SNOW / CUSTOMIZE
  • Κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD)
  • Μήκος: 4.750 mm
  • Μεταξόνιο: 2.900 mm
  • Χώρος αποσκευών 510L / 1.385L
  • Εμπρόσθιος χώρος αποσκευών (Frunk) 125L
  • Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500kg

Το νέο DEEPAL S07 PRO είναι διαθέσιμο στην έκδοση ULTRA, με τιμή εκκίνησης από 38.990€ συμπεριλαμβανομένου του EV Bonus από την Changan Hellas και τη κρατική επιδότηση.

CHANGAN
DEEPAL S07 PRO

ULTRA

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

44.990 €

CHANGAN EV BONUS

-3.000 €

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

-3.000 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

38.990

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