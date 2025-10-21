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Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: Μετατρέπουν ένα μνημείο μνήμης, σε μνημείο λήθης – Η αντιπολίτευση να σταθεί δίπλα μας
Πολιτική
15:40 - 21 Οκτ 2025

Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: Μετατρέπουν ένα μνημείο μνήμης, σε μνημείο λήθης – Η αντιπολίτευση να σταθεί δίπλα μας

Reporter.gr Newsroom
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Ένα μνημείο μνήμης μετατρέπεται σε «μνημείο λήθης» με κυβερνητική ευθύνη, σημειώνει η Μαρία Καρυστιανού, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πως «αφού σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της».  

«Στο όνομα της καθαριότητας, που δεν υπάρχει πουθενά σε όσα απεχθή μας επιβάλλουν, μπαζώνεται και θάβεται η καθαρότητα των συνειδήσεων», υποστηρίζει η κα Καρυστιανού σε ανάρτησή της σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας», αναφέρει μεταξύ άλλων, και προσθέτει πως «έρχεται η αλλαγή φρουράς και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση που του αναλογεί στη μνήμη της ιστορίας».

Γράφει, μάλιστα, στον ίδιο δηκτικό κι επικριτικό τόνο πως «ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις στο Σύνταγμα και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

«Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα»

Όσον αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδία των Τεμπών, η κα Καρυστιανού απευθύνει μία ακόμη προειδοποίηση στην κυβέρνηση να μην τα σβήσει από το σημείο που είναι γραμμένα μπροστά στο μνημείο, γράφοντας:

«Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε. Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό.»

Καλεί, μάλιστα, την αντιπολίτευση «να σταθεί σύσσωμη επιτέλους» δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της κας Καρυστιανού

«Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης. Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα. Όποιος τους θυμίζει στους Έλληνες θα τιμωρείται με φυλάκιση! Η “δικαιοσύνη” τίθεται για ακόμη μια φορά στην υπηρεσία της εκδικητικής τιμωρίας για όποιον τολμά να ομιλεί και βέβαια της επιβολής της λήθης. Μόνο που αυτή η υπηρεσία της είναι που την οδήγησε στην πλήρη ανυποληψία. Στο όνομα της καθαριότητας (!), που δεν υπάρχει πουθενά σε όσα απεχθή μας επιβάλλουν, μπαζώνεται και θάβεται η καθαρότητα των συνειδήσεων. Από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας!!! Έρχεται όμως η αλλαγή φρουράς και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση που του αναλογεί στη μνήμη της ιστορίας. Ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις στο Σύνταγμα και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Προφανώς όταν στις 22 Ιουλίου του 1943 οι Αθηναίοι διαδήλωναν μπροστά στο μνημείο για τη βουλγαρική κατοχή, ήταν άραγε και τότε μια διχαστική κίνηση για τους νυν κυβερνώντες; Αφού η κυβέρνηση σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της. Σήμερα ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται στη Βουλή την λουδοβίκεια αλαζονεία του να μην του υπενθυμίζει κανείς ότι οι άνθρωποι θυμούνται τι έχει πράξει. Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε. Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό. Καλούμε την αντιπολίτευση να σταθεί σύσσωμη επιτέλους δίπλα μας!».

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