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Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Τι προβλέπει
Πολιτική
20:05 - 20 Οκτ 2025

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Τι προβλέπει

Reporter.gr Newsroom
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Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10) στη Βουλή η... περιβόητη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

Η τροπολογία είναι συνοπτική και σε μόλις μία σελίδα αναφέρει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα απαγορεύεται:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνολικά, η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λινά Μενδώνη.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ξεκινά να συζητείται την Τρίτη το πρωί στην Ολομέλεια. Για το λόγο αυτό αναμένεται να τοποθετηθεί σχετικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Την τροπολογία συνοδεύει και διάγραμμα με τους χώρους στους οποίους αναφέρεται:

agno 928c0

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 20:14
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