Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας, την οποία και ανέλυσε ο Κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης στην Ολομέλεια της Βουλής, για την κυβερνητική τροπολογία σχετικά με την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ακολούθησαν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Αναλυτικά, κατά τη παρέμβασή του ο κ. Χρηστίδης ανέφερε:

«Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει.

Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση;

Μια συζήτηση, η οποία άνοιξε τρεις μέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι.

Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να αντιμετωπίσει.

Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου.

Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο κ. Ρούτσι ήταν εδώ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν την τιμή της ιστορίας της Ελλάδας με την κατάθεση στεφάνου, ήταν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονταν ειρηνικά.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα τα απαντήσουμε ενδελεχώς σήμερα.

Υπάρχουν όμως και μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης.

Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτή την τροπολογία».

«Εκδικητική μανία»

«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποβάλλοντας κι εκείνος ένσταση αντισυνταγματικότητας.

«Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από τη Βουλή από τον λαό», υποστήριξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ζητώντας την απόσυρσή της, ενώ τη συμφωνία της Νέας Αριστεράς με τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας εξέφρασε η Σία Αναγνωστοπούλου. Για αντισυνταγματική ρύθμιση έκανε λόγο και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενημερώνοντας πως και το κόμμα της θα υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ την απόσυρσή της ζήτησε και η ΝΙΚΗ.

Τι λέει η κυβέρνηση

Η κατάθεση της σχετικής τροπολογίας από την πλευρά της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (21/10), με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να κάνει λόγο για ενωτική πρωτοβουλία.

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Άρθρο: Προστασία της ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, Επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.





