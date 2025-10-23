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Παπασταύρου: Πριν τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης
Πολιτική
11:43 - 23 Οκτ 2025

Παπασταύρου: Πριν τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης

Reporter.gr Newsroom
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Νωρίτερα από πέρσι και συγκεκριμένα μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (23/10) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Ο υπουργός έκανε επίσης γνωστό ότι το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρυσι. «Σε δέκα ημέρες το πολύ ο πολίτης θα ξέρει με ποιο τρόπο και πόσα χρήματα θα λάβει. Είναι πολύ σημαντικό πριν μπει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δοθεί».

«Υπάρχει μια απόφαση της Ευρώπης υπέρ της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Είχε εξαρτηθεί για πολλά χρόνια από τη Ρωσία. Αποφασίσαμε και οι 27 την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η χώρα μας υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία, με την προϋπόθεση ότι θα είναι πραγματική αυτή η απεξάρτηση, δεν θα υπάρχουν παραθυράκια. Είναι πολύ σημαντικό η πράσινη μετάβαση, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο να μην σημαίνει ουσιαστικά υψηλότερες τιμές για την καθημερινή του πολίτη και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η Ελλάδα βασικός εταίρος των ΗΠΑ

Για τη σημασία της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα Κρις Ράιτ, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Η Ελλάδα έχει μια γεωγραφική θέση συγκεκριμένη, έχει όμως μια πολιτική και οικονομική σταθερότητα και υποδομές, που επιτρέπουν στην Αμερική να την επιλέγει ως έναν βασικό εταίρο για την δική της ενεργειακή πολιτική. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη και γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα μας.»

Στόχος οι έρευνες της Chevron να ξεκινήσουν εντός του 2026

Για τη Chevron σημείωσε: «Ολοκληρώνεται η διαδικασία στην ΕΔΕΥΕΠ έτσι ώστε να βγει η υπουργική απόφαση. Μπορεί να βγει και στις επόμενες μέρες και σίγουρα πριν το τέλος του μήνα, έτσι ώστε να ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής και μετά μέσα στον Νοέμβριο, ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, να πάει η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελεγχθεί και μετά να πάει στη Βουλή για ψήφιση ή πριν το τέλος του χρόνου ή στην αρχή του επόμενου. Στόχος είναι η έρευνα να ξεκινήσει γεωφυσικές μελέτες μέσα στο 2026.

Επίσης και η Exxon έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής, ενεργοποιούνται έτσι ώστε να αναπτυχθεί η χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων.»

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