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Fitch: Αναβάθμισε την αξιολόγηση της Euroins σε «BB-» με σταθερό outlook
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
11:37 - 23 Οκτ 2025

Fitch: Αναβάθμισε την αξιολόγηση της Euroins σε «BB-» με σταθερό outlook

Reporter.gr Newsroom
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Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης παγκοσμίως, αναβάθμισε την αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ισχύος (IFS Rating) της ασφαλιστικής εταιρείας Euroins AD, της μεγαλύτερης θυγατρικής του Ομίλου Euroins Insurance Group AD (EIG), σε «BB-» από «B+» με σταθερή προοπτική.

Η αναβάθμιση της αξιολόγησης οφείλεται στην ενισχυμένη κεφαλαιοποίηση και φερεγγυότητα του ομίλου, στην αυξημένη επάρκεια των τεχνικών αποθεματικών, καθώς και στη μειωμένη έκθεση σε επενδυτικούς κινδύνους. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αναγνωρίζει επίσης τη σημαντική θέση της Euroins στην ασφαλιστική αγορά της Βουλγαρίας.

Ο οίκος Fitch σημειώνει ότι στο τέλος του 2024, ο δείκτης κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) της μητρικής εταιρείας EIG ανήλθε στο 159%, έναντι 126% ένα έτος νωρίτερα. Επιπλέον, o οίκος Fitch αναφέρει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου κατά 89,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η κεφαλαιακή βάση του ομίλου να υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 168,7 εκατ. ευρώ. Τα τεχνικά αποθεματικά αυξάνονται, ενώ το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού χαμηλής πιστωτικής ποιότητας στον ισολογισμό του ομίλου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής χρήσης της Euroins είναι θετικές.

H Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, κυρία Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε σχετικά:

«Η αναβάθμιση από τον διεθνή οίκο Fitch αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της χρηματοοικονομικής ισχύος και της στρατηγικής σταθερότητας του Ομίλου Euroins καθώς και της εμπιστοσύνης που μας δείχνει η διεθνής αγορά.

Στη Euroins Ελλάδος, προχωρούμε με αυτοπεποίθηση, επενδύοντας στην καινοτομία, στην αξιοπιστία και στη διαρκή ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.»

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