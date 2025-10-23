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Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει το αιολικό πάρκο Deleni στη Ρουμανία με επιπλέον ισχύ 85 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:39 - 23 Οκτ 2025

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει το αιολικό πάρκο Deleni στη Ρουμανία με επιπλέον ισχύ 85 MW

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκινά, με βάση σχετική ενημέρωση, τις εργασίες για τη δεύτερη φάση του αιολικού πάρκου Deleni στην κομητεία Vaslui, το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην περιφέρεια της Μολδαβίας στη Βορειοανατολική Ρουμανία. Η ισχύς του πάρκου θα αυξηθεί κατά επιπλέον 85 MW, με την κατασκευή 14 νέων ανεμογεννητριών ισχύος 6,1 MW η καθεμία, που θα προστεθούν στα 140 MW της πρώτης φάσης, που είναι ήδη υπό κατασκευή.

Οι νέες ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν κοντά στην περιοχή Bogdănița και θα αυξήσουν τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του αιολικού πάρκου σε πάνω από 225 MW.

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδίου επέκτασης του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, ο Όμιλος προχώρησε στην επέκταση του χαρτοφυλακίου του σε πράσινη ενέργεια στη χώρα, ξεπερνώντας τα 1,3 GW, μέσω νέων αιολικών, φωτοβολταϊκών και αποθηκευτικών έργων.

Μετά την ολοκλήρωση των δυο φάσεων του αιολικού πάρκου Deleni, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία θα ξεπεράσει το 1,5 GW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ στη Ρουμανία.

Τα δυο αυτά έργα του αιολικού πάρκου, Deleni, θα βοηθήσουν στη μείωση του ελλείμματος ισχύος παραγωγής στα βόρεια της χώρας, καθώς η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό στοιχείο της ενεργειακής ασφάλειας της Ρουμανίας.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναπτύσσει ταχύτατα το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία, έχοντας αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ από 4,7 GW το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε 6,3 GW το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ νέα έργα ΑΠΕ ισχύος 3,7 GW βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης. Στόχος του Ομίλου είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW έως το 2027.

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