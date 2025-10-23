Μητσοτάκης: Οι νέες κυρώσεις να πιέσουν τη Ρωσία ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Την ικανοποίηση γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επιπλέον, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κυρ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως «η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος» πρόσθεσε κλείνοντας.

Σημειώνεται πως ηΣύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ξεκίνησε στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να εστιάσει στην παρέμβασή του, στη δημιουργία μίας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.