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Συνάντηση Δένδια - Δούκα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το μοίρασμα αρμοδιοτήτων
Πολιτική
18:10 - 23 Οκτ 2025

Συνάντηση Δένδια - Δούκα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το μοίρασμα αρμοδιοτήτων

Reporter.gr Newsroom
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Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/10 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί, ο υπουργός Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, προκειμένου να συζητήσουν για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις νέες διαδικασίες που θα διέπουν τη φροντίδα του. Αργότερα, πάντως, ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του «δείχνει» ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν θα έχει συμμετοχή στο εμβληματικό μνημείο. 

Η συνάντηση των δύο ανδρών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, αφορούσε την αρμοδιότητα του καθαρισμού του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη λίγο μετά την ψήφιση της τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κεντρικό ζήτημα της συνάντησης αποτέλεσε η κατανομή των υπηρεσιών καθαριότητας και συντήρησης του εμβληματικού μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές εξέτασαν λεπτομερώς τις πρακτικές πτυχές της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων.

H τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τέθηκε σε ισχύ από χθες μετά την ψήφισή της στη Βουλή,. Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Συνολικά στην διαδικασία συμμετείχαν 293 βουλευτές, «υπέρ» της ρύθμισης ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 3 ανεξάρτητοι Χ. Κατσιβαρδάς, Μ. Ασπιώτης και Κ. Φλώρος. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε εκτός 4 βουλευτών οι οποίοι απουσίαζαν.

Δούκας: Ευχές για «Καλή τύχη»

Λίγο αργότερα ο Δήμαρχος Αθηναίων με ανάρτηση του στο Facebook αναφέρθηκε στην συνάντηση τονίζοντας: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη», δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι ο Δήμος μένει εκτός του μνημείου.

{https://www.facebook.com/harisdoukas?ref=embed_post}

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 21:07
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