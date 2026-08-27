Γουδή: Κατεδάφιση του πρώην Ολυμπιακού κτιρίου Badminton – Δένδιας: «Επιτέλους!»

Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Badminton στο Γουδή.

Η διαδικασία ξεκίνησε με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και πραγματοποιείται σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη, και σύμφωνα με το υπουργείο εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό.

Η συγκεκριμένη έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προχώρησε στην κατεδάφιση επικαλούμενο την υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας και την εφαρμογή της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το κτίριο Badminton είχε αποτελέσει μία από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Με την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης, δρομολογείται πλέον η απομάκρυνση της συγκεκριμένης κατασκευής από τον χώρο του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton, που ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2092970447545463096}