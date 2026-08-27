ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γουδή: Κατεδάφιση του πρώην Ολυμπιακού κτιρίου Badminton – Δένδιας: «Επιτέλους!»
X Νίκου Δένδια
Ειδήσεις
17:30 - 27 Αυγ 2026

Γουδή: Κατεδάφιση του πρώην Ολυμπιακού κτιρίου Badminton – Δένδιας: «Επιτέλους!»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Badminton στο Γουδή.

Η διαδικασία ξεκίνησε με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και πραγματοποιείται σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη, και σύμφωνα με το υπουργείο εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό.

Η συγκεκριμένη έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προχώρησε στην κατεδάφιση επικαλούμενο την υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας και την εφαρμογή της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το κτίριο Badminton είχε αποτελέσει μία από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Με την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης, δρομολογείται πλέον η απομάκρυνση της συγκεκριμένης κατασκευής από τον χώρο του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton, που ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2092970447545463096}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο
Πολιτική

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια
Πολιτική

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot
Πολιτική

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης
Ειδήσεις

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 19:30

Ανδριανός: «Πακέτο» €16,8 εκατ. για τις απώλειες του 2026 στην κτηνοτροφία στη Λέσβο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/08/2026 - 19:10

Πηγές ΥΠΕΝ για Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Αναληθείς οι ισχυρισμοί δόμησης στα 25 μέτρα από τη θάλασσα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 18:46

Reuters: Η Energean «κλειδώνει» deal $1 δισ. με την BP για το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 18:25

Κικίλιας από Ρόδο: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο

Πολιτική
27/08/2026 - 18:00

ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:42

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο

Σχόλια Αγοράς
27/08/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά την ανάβαση στις 2700 μονάδες – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Πολιτική
27/08/2026 - 17:31

Κατρίνης: Χαμηλές συντάξεις, χρέη και συνεχιζόμενη ακρίβεια πίσω από τα κυβερνητικά πλεονάσματα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:30

Γουδή: Κατεδάφιση του πρώην Ολυμπιακού κτιρίου Badminton – Δένδιας: «Επιτέλους!»

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 17:11

Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 17:05

ΣΕΒΕ προς Πρωθυπουργό: Έξι προτεραιότητες για τις εξαγωγές - Να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

Πολιτική
27/08/2026 - 17:03

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Οικονομία
27/08/2026 - 16:51

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Μέτρα €5,3 δισ. για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:44

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:32

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:29

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:22

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Βοσνίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Πολιτική
27/08/2026 - 16:18

Γεωργιάδης: Αν εμείς έχουμε καρτέλ στα καύσιμα, σε άλλες χώρες τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;

Πολιτική
27/08/2026 - 16:05

Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/08/2026 - 16:01

30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο

Πολιτική
27/08/2026 - 16:00

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/08/2026 - 15:46

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολιτική
27/08/2026 - 15:40

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

Οικονομία
27/08/2026 - 15:29

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ