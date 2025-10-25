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ΠΑΣΟΚ: Παραίτηση εξπρές Παπαβασιλείου – Διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη μόλις για μία μέρα
Πολιτική
20:01 - 25 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Παραίτηση εξπρές Παπαβασιλείου – Διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη μόλις για μία μέρα

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, υπέβαλε ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε αναλάβει τα νέα του καθήκοντα μόλις πριν από μία ημέρα, την Παρασκευή (25/10).  

Η παραίτηση του κ. Παπαβασιλείου έγινε δεκτή. Αφορμή στάθηκαν παλαιότερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες εκφραζόταν ιδιαίτερα επαινετικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις επιλογές της κυβέρνησης.

«Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη»

Ο κ. Παπαβασιλείου σε δήλωσή του αναφέρει ότι από το 1974 ως και σήμερα υπήρξε συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους προέδρους του και δεν αποστασιοποιήθηκε ποτέ από τον αγώνα του κόμματος να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής.

«Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές» σημείωσε και τόνισε: «Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες τής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες».

Ο κ. Παπαβασιλείου επισήμανε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών» και «τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών».

«Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου η οποία και έγινε δεκτή» καταλήγει στη δήλωσή του επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να είναι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση του ζητηθεί.

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