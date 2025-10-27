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Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε νέα εποχή
Πολιτική
11:51 - 27 Οκτ 2025

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε νέα εποχή

Reporter.gr Newsroom
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«Με την “Ατζέντα 2030” ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και το οικοσύστημα καινοτομίας, οικοδομούμε αδιαμφισβήτητα τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.  

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της εθνικής μας συνέχειας».

«Οι Εθνικές Επέτειοι και οι παρελάσεις», επισημαίνει, «αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Ιστορικού Παραδείγματος και του Εθνικού Αφηγήματος».

«Αυτό που τιμάμε σήμερα είναι η επιλογή στάσης ζωής και εθνικής αξιοπρέπειας», ξεκαθαρίζει.

«Πριν από 85 χρόνια, οι πρόγονοί μας τοποθετήθηκαν κάθετα απέναντι στον επελαύνοντα Φασισμό και Ναζισμό, πέραν κάθε συσχετισμού και ρεαλισμού.

Διατυπώθηκε, με το «ΟΧΙ», η βούληση του Έθνους να παραμείνει ελεύθερο, υπερασπιζόμενο τις αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία», υπογραμμίζει.

«Εκφράστηκε», συμπληρώνει, «η συλλογική θέληση αντίστασης. Και κατέθεσαν πολλοί από τους προγόνους μας, το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της στάσης και αυτής της απόφασης».

«Ο Ελληνικός λαός με συναίσθηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», προσθέτει.

«Στη βάση αυτής της αντίληψης, η πατρίδα μας πορεύεται με πυξίδα: τιμά το παρελθόν και διαμορφώνει το μέλλον», αναφέρει.

«Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι. Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εθνική δύναμη αποτροπής», αναλύει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση», συνεχίζει, «την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών».

«Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ο Ελληνικός λαός θα αντικρίσει το πρώτο απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της νέας εποχής. Είναι η πραγμάτωση μιας στρατηγικής που είναι θεμελιωμένη στην εθνική παράδοση και εδράζεται στη γνώση, στην τεχνολογία και στον άνθρωπο - στο τρίπτυχο που συγκροτεί τη νέα ταυτότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων», τονίζει.

«Η στρατηγική αυτή είναι δυνατόν να εφαρμοστεί χάρη σε εσάς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετείτε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την αποστολή σας. Σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που υπηρετείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την ανιδιοτελή προσήλωση στο συνταγματικό σας καθήκον», δηλώνει ο κ. Δένδιας.

«Αποτελείτε», προσθέτει, «τη ζωντανή εγγύηση της εθνικής ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας του Ελληνικού Έθνους. Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα του 1940, συνεχίστε να υπηρετείτε με συνέπεια, πειθαρχία, σθένος και επίγνωση ευθύνης».

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