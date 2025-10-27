Θεοδωρικάκος: Άμεση χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Φλώρινας

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε την άμεση συγχρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση των υποδομών της ΒΙΠΕ Φλώρινας, μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του ΕΒΕ Φλώρινας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κατεπείγουσα αυτή διαδικασία στοχεύει στο να επιτρέψει στη διαχειρίστρια εταιρεία, ΕΤΒΑ, να προχωρήσει σε έργα που θα εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική περιοχή. Στις πρώτες προτεραιότητες περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και η πλήρης ανανέωση της διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού, με την οικονομική στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ, που σήμερα ανέρχονται σε 13. Στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών από μεγάλα αστικά κέντρα, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στη Φλώρινα και θα αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της βιομηχανικής ζώνης.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής, ο υπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει ενεργή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και διαβεβαιώνοντας ότι η Φλώρινα θα μετατραπεί σε πόλο έλξης πολιτών και επιχειρηματιών από όλη τη χώρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία της ανασυγκρότησης της ΒΙΠΕ, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο της κυβέρνησης συνδέεται με την αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η θετική προοπτική της Ελλάδας προϋποθέτει τη διατήρηση της εθνικής ενότητας, την οποία χαρακτήρισε απαραίτητη για την προώθηση της χώρας.

Κατά την παραμονή του στη Φλώρινα, ο υπουργός είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον δήμαρχο της πόλης και τον Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας.