Νέα Αριστερά: Η παραίτηση Καϊμακάμη αποτελεί παραδοχή ενοχής και εκθέτει την κυβέρνηση

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:
- Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.
- Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.
- Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».
«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει.