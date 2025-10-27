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Νέα Αριστερά: Η παραίτηση Καϊμακάμη αποτελεί παραδοχή ενοχής και εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική
16:12 - 27 Οκτ 2025

Νέα Αριστερά: Η παραίτηση Καϊμακάμη αποτελεί παραδοχή ενοχής και εκθέτει την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.  

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:

  • Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.
  • Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.
  • Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».

«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει.

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