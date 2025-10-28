Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την 28η Οκτωβρίου

Τα καθιερωμένα μηνύματα έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, τονίζοντας το νόημα και τη σημασία της σημερινής επετείου για την εθνική υπερηφάνεια και τη δημοκρατία.

Κωνσταντίνος Τασούλας

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό “Όχι”Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό “Όχι”Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό “Όχι”, τη λαμπρή επέτειο των οποίων τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι το έπος του ’40, είναι το βορειοηπειρωτικό έπος, είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου που μας συγκινούν και μας συναρπάζουν πάντα», είπε και πρόσθεσε:

«Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και έως το Πόγραδετς, ήταν η ελληνική απάντηση στον πανίσχυρο τότε ‘Αξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο.

Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το ’40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους και η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν ώστε, σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και στα σπουδαία, να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα, ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη. Για μία πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπου βρισκόμαστε.

Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα πολεμιστών του ’40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει τον εμπνέει πάντα. Χρόνια πολλά».

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τη σημασία της ενότητας στον Ελλήνων, έτσι όπως αυτή αναδείχθηκε στο Έπος του ’40 και την αναγκαιότητα να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς, επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης».

Νίκος Ανδρουλάκης

«Να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξει θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Aλλά και να πούμε ένα μεγάλο «Όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία», είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη έχει ως εξής:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες μας πάλεψαν με αυτοθυσία αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος.

Άλλωστε, έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη το μέγεθος των καταστροφών που μπορεί να υποστούμε, όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία.

Ως γενιά, όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος:

Να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξει θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Αλλά και να πούμε ένα μεγάλο «Όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία.

Αυτές οι πράξεις αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Χρόνια Πολλά».

Σωκράτης Φάμελλος

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου έχει ως εξής:

«Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Η Θεσσαλονίκη σήμερα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, τον ηρωικό αγώνα και σε δύο ημέρες γιορτάζει και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης.

Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη “πατριωτισμός”. Σε αυτό το συλλογικό ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στη θυσία του ‘Αγνωστου Στρατιώτη για την ελευθερία της χώρας, οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ’ όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες. Χρόνια σας πολλά!»

Δημήτρης Κουτσούμπας

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του» δήλωσε για την 28η Οκτωβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλέξης Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τίμησε και αυτός την επέτειο του «ΟΧΙ» με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμα του με αφορμή την 28η Οκτωβρίου έδωσε έμφαση στο αίτημα για ειρήνη, ελευθερία και δημοκρατία, αλλά και στην δύναμη των λάων να κάνουν τα αδύνατα, δυνατά.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Σε έναν κόσμο που η Μαύρη Διεθνής απειλεί την ειρήνη και τη δημοκρατία, η 28η Οκτωβρίου είναι η υπόμνηση ότι οι λαοί μπορούν.

Μπορούν να κάνουν αυτό που φαντάζει αδύνατο, να γίνει δυνατό.

Οι απλοί άνθρωποι, οι ανώνυμοι, οι ταπεινοί φαντάροι σταμάτησαν την πολεμική μηχανή της φασιστικής Ιταλίας. Και μετά την ήττα, οι ίδιοι άνθρωποι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αντιστασιακού κινήματος που μάτωσε για την ελευθερία, ανεξαρτησία και δημοκρατία. Δεν ξεχνάμε τη θυσία τους.

Και αυτό δεν είναι ρητορικό σχήμα. Σχετίζεται με μια σαφή θέση στα διλήμματα που βρίσκονται μπροστά μας. Η «λογική» του πολέμου ή η πολιτική της Ειρήνης; Το δίκιο του ισχυρού ή το διεθνές δίκαιο; Το μίσος της Ακροδεξιάς ή μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης;

Οι άγνωστοι στρατιώτες του ηρωικού 1940-1944 δεν βολεύονται «παρά μόνο στον ήλιο». Στον ήλιο μιας Ελλάδας ελεύθερης, δημοκρατικής και αντιφασιστικής. Που έχει ως πρώτο και κύριο μέλημά της την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια των ανθρώπων της.

Για τα μεγάλα «όχι» της εποχής μας.

Για τη μεγάλη κατάφαση στο αίτημα για Ειρήνη, Ελευθερία και Δημοκρατία.»

Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων», τονίζει σε ανάρτησή της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«28 Οκτωβρίου 1940-28 Οκτωβρίου 2025

85 χρόνια μετά, το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας γεμίζει περηφάνια και αίσθημα ευθύνης.

Το ΟΧΙ και το Έπος του ´40 που ακολούθησε, η Αντίσταση και ο ηρωισμός των προγόνων μας, είναι γραμμένα ανεξίτηλα στην συλλογική μας μνήμη, ως κομμάτι της ύπαρξής μας, ως στάση ζωής και ως καθήκον:

Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία,

Αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων.

Τα δικά μας ΟΧΙ, η δική μας στάση ζωής είναι που γράφουν την συνέχεια της ιστορίας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σήμερα λέμε ξανά

ΟΧΙ στον φασισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

ΟΧΙ στην αδικία

ΟΧΙ στην συγκάλυψη

Και βέβαια λέμε

ΟΧΙ στη βία και την προπαγάνδα μιας φοβισμένης, πανικόβλητης εξουσίας, που απέρχεται, και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Σήμερα θα καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, κατέβασαν την Σβάστικα από την Ακρόπολη και με αυτόν τον «απαράδεκτο ακτιβισμό», όπως θα τον χαρακτήριζαν κάποιοι σήμερα, γέμισαν ελπίδα τους Έλληνες και έδωσαν μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο.

2 νεαρά παιδιά, ήρωες για πάντα…

Μετά θα παρακολουθήσω την παρέλαση των μαθητών μας μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία. Αρνούμαι να παρευρεθώ σε «Εξέδρες επισήμων», φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κι ελευθερίες των πολιτών κι εργαλειοποιεί την αστυνομία για να καταστείλει τους πολίτες.

Χρόνια πολλά, πατρίδα μου

Να είμαστε αντάξιοι του ΟΧΙ που γενναία είπαν οι πρόγονοί μας και της Ελευθερίας για την οποία Πολέμησαν, Αντιστάθηκαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Αθάνατοι»