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Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Η παρέλαση τιμά το παρελθόν και δείχνει ένα μέλλον με ενότητα
Πολιτική
14:25 - 28 Οκτ 2025

Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Η παρέλαση τιμά το παρελθόν και δείχνει ένα μέλλον με ενότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, εξήρε το μήνυμα εθνικής ενότητας και τη διαρκή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων για την επέτειο του «Όχι», πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και υψηλό συμβολισμό, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και πλήθους πολιτών.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση «εντυπωσιακή» και σημειώνοντας ότι «αντανακλά την εικόνα μιας χώρας που σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, αλλά ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της επετείου, υπενθυμίζοντας ότι «πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη».

«Αυτό το μήνυμα της ενότητας», πρόσθεσε, «είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά, ως πολύτιμη παρακαταθήκη».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ελευθερία μας

Αναφερόμενος στη σημερινή συγκυρία, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «ζούμε σε ταραγμένους καιρούς», αλλά η στρατιωτική παρέλαση «μας κάνει να νιώθουμε ήσυχοι, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ, έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία πολέμησαν οι πρόγονοί μας».

Τόνισε, παράλληλα, ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «βρίσκονται στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες και στις προκλήσεις των καιρών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη δήλωσή του αφιερώνοντας τη φετινή παρέλαση «σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας».

«Χρόνια πολλά στην πατρίδα και σε όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται», κατέληξε ο πρωθυπουργός, υπό τις επευφημίες των πολιτών που είχαν κατακλύσει τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 16:03
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