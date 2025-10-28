Ανδρουλάκης: Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και ενότητας του ελληνικού λαού

Μετά τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε δηλώσεις για το νόημα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης, της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής ευθύνης, ενώ κάλεσε τους πολίτες να πουν «ένα νέο ΟΧΙ» στη διαφθορά, την αδικία και την ατιμωρησία.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης: «η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες μας πάλεψαν με αυτοθυσία, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα διδάγματα της ιστορίας, σημειώνοντας ότι «στη συλλογική μας μνήμη έχει εγγραφεί και τι καταστροφές μπορούμε να πάθουμε όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία».

«Ως γενιά, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος: να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη, για να σταθούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής και ηθικής αναγέννησης: «Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία. Αυτές οι πράξεις αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα και ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε τη δήλωσή του απευθύνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας ότι «οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική και ανταγωνιστική, που θα δίνει προοπτικές στα νέα παιδιά και θα στηρίζει την κοινωνία στο σύνολό της». «Χρόνια πολλά στην πατρίδα και σε όλους τους Έλληνες», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.