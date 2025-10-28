«Η ασπίδα του Αχιλλέα»: Τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση (φωτό)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της εθνικής επετείου τη 28ης Οκτωβρίου. Οι εντυπωσιακές εικόνες ήταν πολλές, ενώ την παράσταση «έκλεψαν» τα καινοτόμα οπλικά συστήματα – από drones και πυραύλους ακριβείας μέχρι το anti-drone σύστημα «Κένταυρος» - που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά.

Παρόντες στην παρέλαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, πολιτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν παρόντες στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη, ενώ μία θερμή χειραψία αντάλλαξαν πριν από την έναρξη της παρέλασης.

«Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα»

Για ακόμη μια χρονιά, ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου, ιπτάμενος του F-16 viper της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ», καθήλωσε το κοινό με ασκήσεις ακριβείας που έκοβαν την ανάσα. Ο έμπειρος πιλότος, με 1.700 ώρες πτήσης, κατά τη διάρκεια της επίδειξης συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η Ατζέντα 2030

Στην φετινή παρέλαση δόθηκε το «στίγμα» μίας νέας εποχής για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οπλικά συστήματα από το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα συστήματα αυτά συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας. Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στόχος είναι η οικοδόμηση των πιο ισχυρών και σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Η παρουσία του Τμήματος Καινοτομίας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μετάβαση σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας και επιχειρησιακής ευελιξίας.

Τα νέα οπλικά συστήματα που παρήλασαν

Το κοινό είχε την ευκαιρία να δει από κοντά μια σειρά από υπερσύγχρονα συστήματα που ενισχύουν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

HERON: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης συνόρων με αυτονομία άνω των 40 ωρών και ικανότητα πτήσης σε ύψος άνω των 30.000 ποδών.

M1117: Τεθωρακισμένα Οχήματα Αναγνώρισης αμερικανικής προέλευσης, τα οποία φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες σχεδιασμένους και κατασκευασμένους από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατού Ξηράς.

SPIKE NLOS: Νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας με δυνατότητα προσβολής στόχων έως και 32 χιλιόμετρα, το οποίο συνοδεύεται από το μη επανδρωμένο αερόχημα ORBITER για στοχοποίηση σε βάθος 50 χιλιομέτρων.

Κένταυρος: Σύστημα anti-drone που εντοπίζει και εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω παρεμβολών. Έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπερίων: Η εξέλιξη του συστήματος «Κένταυρος», το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών και προσφέρει αυτόματη εξουδετέρωση απειλών με κάλυψη 360 μοιρών.

S-100: Υπερσύγχρονο drone που εξοπλίζει τις νέες φρεγάτες Belharra, με δυνατότητα αυτόματης στοχοποίησης σε βάθος 100 χιλιομέτρων.

Αρχύτας: Μη επανδρωμένο αερόχημα με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, προϊόν συνεργασίας ελληνικών πανεπιστημίων και ιδιωτικών εταιρειών, ικανό να επιχειρεί από πλοία και από την ξηρά.

A900: Μη επανδρωμένα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού για επιτήρηση σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Rotinor: Υποβρύχιο όχημα που χρησιμοποιείται από τους Υποβρύχιους Καταστροφείς για αφανή διείσδυση.

VTR: Μη Επανδρωμένο Ταχύπλοο Σκάφος Επιφανείας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου για αποστολές επιτήρησης.

Robot EOD Μηχανικού: Ρομποτικά συστήματα για την απομακρυσμένη εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

V-BAT: Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης και επιτήρησης σε βάθος 200 χιλιομέτρων.

Συστήματα Υποστήριξης: Παρουσιάστηκαν επίσης δύο αυτόνομες μονάδες παραγωγής drone με 3D εκτυπωτές, ο κινητός σταθμός Command and Control, ο σταθμός επικοινωνιών «Μέτοικος» και ο τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «Δευκαλίων».

Οι δύο αυτόνομες μονάδες παραγωγής drone έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης, ενώ μπορούν να παράγουν μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο.

Παράλληλα, ο «Μέτοικος» αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο «Δευκαλίων», από την άλλη, είναι ένα Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας.