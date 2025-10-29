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Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
Πολιτική
11:07 - 29 Οκτ 2025

Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση σε όσα ανέφερε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης ο Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, εξέδωσε μέσω ανακοίνωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος αναφέρει πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση».

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά σχετικά με τη συνέντευξη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έχει ως εξής: «Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση.

Δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που είχε καθίσει πάνω στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι.

Ως δικηγόρος αγνοεί οτι ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 191Α προβλέπει ποινές φυλάκισης για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης εθνικής σημασίας.

Τίποτα δεν άλλαξε με την τροπολογία πέραν της χορήγησης δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και ιδιωτών για την καθαριότητα και της αντισυνταγματικής απαγόρευσης συναθροίσεων στον χώρο μπροστά από το μνημείο.

Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν οτι η τροπολογία χρειαζόταν για να “είναι όλοι στην ίδια σελίδα”, δηλαδή το Μαξίμου, ο Ν. Δένδιας και ο Μ. Χρυσοχοΐδης.

Σε σχέση με τον ισχυρισμό του ότι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μεγαλώνει η πίτα, τα σχόλια περιττεύουν.

Η Ελλάδα το 2024 επι Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, πρώτη των πρώτων στο κόστος στέγασης και παραμένει ουραγός στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται συνεχώς, οι κατασχέσεις λογαριασμών σταγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα , οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεονάσματα.

Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας και αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά, αναξιοπιστία και πελατειασμό».

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