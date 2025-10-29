ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια «είναι στο καλύτερο σημείο»
Πολιτική
10:35 - 29 Οκτ 2025

Μαρινάκης: Οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια «είναι στο καλύτερο σημείο»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια «είναι στο καλύτερο σημείο» δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή πολύ σημαντικών επιτυχιών. Η πολιτική δεν είναι παρασκήνιο ούτε αοριστολογίες, είναι πολιτικές. Έχουν συναντίληψη και αποτέλεσμα οι δυο τους».

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ:.

«Είναι παραμύθια της Χαλιμάς τα σενάρια αλλαγής εν κινήσει του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει θα κριθεί από τους ψηφοφόρους και όχι από την παραπολιτική κουζίνα δέκα καφέ πέριξ της Βουλής. Η πιο άδικη κατηγορία γι αυτή την κυβέρνηση είναι για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Σε αυτά τα χρόνια του Μητσοτάκη, του Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας, του Γεραπετρίτη, η Ελλάδα κατάφερε όσα δεν είχε καταφέρει για 45 χρόνια: ΑΟΖ με Ιταλία, επέκταση στα 12 νμ, Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, Rafale, Belharra. Οι κάτοικοι των νησιών και του Έβρου θα θυμηθούν ποιος τους προστάτευσε το 2020 με την υβριδική επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όχι τσιγαράκι και κιθάρα στον Άγνωστο Στρατιώτη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε από τις παρελάσεις, τονίζοντας πως κάποιοι επένδυσαν σε προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε, δεδομένου ότι υπάρχουν δυο πράγματα που έχουν αλλάξει και ισχύουν διαφορετικά το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: το δόγμα του «να εφαρμόζεται ο νόμος» και το πού είναι η κοινωνία σήμερα. «Μεταπολιτευτικά η Ελλάδα καλλιέργησε μέσω του πολιτικού συστήματος και προσπάθησε να περάσει πολλούς μύθους. Ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από αυτήν τη διάθεση την επαναστατική και δήθεν προοδευτική. Πέρασαν τα χρόνια όμως, ο κόσμος κατάλαβε ότι όλα αυτά πήγαν πολύ πίσω την Ελλάδα. Άρα και η κοινωνία έχει μετατοπιστεί και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως κυβέρνηση και να μην κάνουμε πίσω σε καμία τέτοια πρωτοβουλία», ανέφερε.

Και προσέθεσε:

«Ένα από τα πιο υπερβολικά για τα οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση είναι ότι καλλιεργεί την τοξικότητα. Να θυμίσω είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε κατηγορηθεί ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα. Έχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές - και προσωπικά ο πρωθυπουργός - μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη. Έχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς. Έχουμε κατηγορηθεί από τον κ. Φάμελλο για τον θάνατο ενός ανθρώπου, η κ. Κωνσταντοπούλου έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού επειδή δούλευε κάποτε στον πρωθυπουργό. Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε».

«Την τελευταία χρονική περίοδο με αφορμή μια απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα κάποιοι επένδυσαν από τα πολιτικά κόμματα εκ νέου στο μπάχαλο, μην κοροϊδευόμαστε», σημείωσε ταυτόχρονα ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με αστυνομικούς να ζητούν από μια παρέα νεαρών να απομακρυνθούν από τον Άγνωστο Στρατιώτη, σχολίασε:

«Μια χαρά τσιγαράκι και κιθάρα σε υπαίθριο χώρο, απλά όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη, όχι εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Οι αστυνομικοί δουλεύουν δύσκολες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες και δείτε με τι επαγγελματισμό αντιμετώπισαν μια κατάσταση. Η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο, πετυχαίνουμε τον στόχο της εφαρμογής του. Δυστυχώς, χρειαζόταν η τροπολογία για να εφαρμοστεί, γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν πολίτες σε αυτήν τη χώρα που να θέλουν να κάνουν την όποια επαναστατική τους γυμναστική ή να παίζουν κιθάρες ή να ανάβουν τα τσιγάρα τους εκεί όπου υμνούμε και τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για αντίφαση ως προς τη στάση του για την τροπολογία. «Όταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε δια του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθροιση είτε σπρέι είτε μπογιά είτε οτιδήποτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Αν υπήρχε, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή».

«Η πολιτική δεν γίνεται με όρους 15μελούς, καμία πρόθεση ανασχηματισμού»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, δίνοντας ωστόσο τέλος σε αυτές τις φήμες. «Έγινε πολύ πρόσφατα ανασχηματισμός, πριν από περίπου 7 μήνες, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, ούτε καν στον ορίζοντα δεν είναι», όπως είπε.

«Θεωρώ ότι σε μια περίοδο που έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, έχουμε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις: τον 2ο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη, σημαντική μείωση 35% στις αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση 2ης τετραετίας και άλλον πολιτικό αρχηγό να είναι για 10 χρόνια πρώτος σε όλες τις μετρήσεις και τις εκλογές με ξεκάθαρη διαφορά. Έχουν συμβεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και εισαγόμενες κρίσεις, έχουμε κάνει και λάθη όμως εμείς».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα ακούγονται για νέα πιθανά κόμματα από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος υπογράμμισε πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει να γίνεται λόγος για υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα.

«Η πολιτική δεν γίνεται με όρους 15μελους.Τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε ερωτήματα: με ποιους θα κυβερνήσεις, τι πιστεύεις για την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, τους φόρους, την άμυνα. Τα κόμματα έχουν αρχηγούς, αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια κυβέρνηση με μετρήσιμο έργο, μια αντιπολίτευση που βρίσκεται στη Βουλή με κάτι υποθετικό και αόριστο».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 10:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση Interview: Οριακές μεταβολές στην πρόθεση ψήφου - Το 61% δεν βλέπει βελτίωση στην οικονομία
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Οριακές μεταβολές στην πρόθεση ψήφου - Το 61% δεν βλέπει βελτίωση στην οικονομία

Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank
Αναλύσεις

Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank

Με κορoνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Με τηλεδιάσκεψη στο υπουργικό
Πολιτική

Με κορoνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Με τηλεδιάσκεψη στο υπουργικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής
Πολιτική

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί
Οικονομία

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ