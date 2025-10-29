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Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψυγείο» τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης με ευθύνη της ΝΔ
Πολιτική
18:22 - 29 Οκτ 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψυγείο» τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης με ευθύνη της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Απόπειρα να «καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο πίσω από δήθεν “διαχρονικές ευθύνες”» καταλογίζει η Κουμουνδούρου στη ΝΔ, αφού σύμφωνα με διαρροές «αναμασούν υποκριτικά την Τεχνική Λύση για να δικαιολογήσουν το παρακύκλωμα που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή ”γαλάζιων” στελεχών».  

«Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του Ανέστη Τρυπιτσίδη, εκπροσώπου της ΓΑΙΑ Επιχειρείν, στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, οι κυβερνήσεις της ΝΔ δεν ολοκλήρωσαν ποτέ τα δρομολογημένα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα για τη στρέβλωση της “Τεχνικής Λύσης” και τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων», σημειώνουν επίσηςοι πηγές της Κουμουνδούρου.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι, «για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η «Τεχνική Λύση” ήταν προσωρινή και ελεγχόμενη ενώ παράλληλα έλαβαν χώρα όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον Κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017».

Και προσθέτουν:

«Με τον Κανονισμό αυτό διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων και δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, με άλλα λόγια, “ο μεσογειακός τύπος βοσκοτόπου”. Με απόφαση του 2018 ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου, όπως διαμορφώθηκε στον Κανονισμό OMNIBUS, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία».

Δόθηκε παράταση

Ωστόσο, συνεχίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην “Τεχνική Λύση”».

«Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019, με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού.

Με την έλευση της ΝΔ στην κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδης, έδωσε παράταση δύο ετών (μέχρι 31.12.2021) για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Έκτοτε, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν μέχρι και σήμερα στο “ψυγείο”, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, βάσει σχεδίου, ένα θεσμικό κενό και ασάφειες επί των οποίων αναπτύχθηκε το “γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν βάλει και πάλι κατά της κυβέρνησης με αφορμή την άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων με προσθήκη του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») και της Πόπης Σεμερτζίδου.

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